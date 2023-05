Nowy Hyundai i20 przyciąga eleganckim i sportowym designem

Hyundai Motor zaprezentował nowego i20, który trafi na drogi w nowej, odświeżonej stylizacji. Jego pakiet rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa oraz najlepsze w swojej klasie funkcje łączności należą dziś do najbardziej wszechstronnych pakietów w tej klasie aut.

Nowy i20 ma elegancką i nowoczesną stylizację nadwozia, która przyciąga wzrok na drodze. Kształt i wzór przedniego zderzaka oraz osłony chłodnicy zostały ulepszone, aby uzyskać elegancki wygląd ze sportowymi elementami

Z tyłu został przeprojektowany zderzak, dodano też unikalny design tylnych świateł. Pojawiły się również nowo zaprojektowane 16- i 17-calowe obręcze kół. Model zachowuje sportową sylwetkę dzięki nisko poprowadzonemu dachowi i dużemu rozstawowi osi. Dynamiczne oświetlenie podkreśla jego śmiały wygląd, za sprawą tylnych lamp LED w kształcie litery Z. Nawet przy kompaktowych wymiarach samochodu segmentu B, nowy i20 oferuje klientom dużo miejsca we wnętrzu, a także 352 litry przestrzeni bagażowej oraz 1 165 litrów po złożeniu oparć tylnych siedzeń.

Ten odświeżony model w gamie Hyundaia jest dostępny w ośmiu kolorach nadwozia i z dwukolorowym malowaniem, z opcjonalnym czarnym dachem. Nowością są trzy kolory nadwozia: Lucid Lime Metallic, Lumen Grey Pearl i Meta Blue Pearl. Ofertę uzupełnią dotychczas oferowane kolory Atlas White, Phantom Black Pearl, Aurora Grey Pearl, Dragon Red Pearl i Mangrove Green Pearl.

Nowy, żywy pakiet kolorystyczny wnętrza Lucid Lime ożywi pasażerów i poprawi ich nastrój. Wyposażone w ten pakiet fotele będą również miały nowy sportowy wzór z odważną pionową linią i wytłoczonymi poziomymi, kropkowanymi liniami. Limonkowe akcenty we wnętrzu podkreślają sportowy charakter modelu.

Nowy Hyundai i20 jest wyposażony w najnowsze funkcje łączności, dzięki którym podróżowanie samochodem jest jeszcze wygodniejsze dla pasażerów. Model został wzbogacony o oferowane seryjnie cyfrowe zegary z 4,2-calowym wyświetlaczem LCD, gniazda USB typu C, system eCall drugiej generacji oparty na sieci 4G oraz możliwość aktualizacji map w trybie Over-the-Air (OTA).

Nadal oferuje funkcje, które były już popularne w poprzedniej wersji modelu, takie jak opcjonalne cyfrowe zegary z 10,25-calowym wyświetlaczem i 10,25-calowy ekran systemu multimedialnego, z interfejsami Apple CarPlay i Android Auto, bezprzewodową ładowarkę oraz najnowszą wersją funkcji Bluelink.

Więcej systemów bezpieczeństwa Hyundai Smart Sense jest teraz w standardzie. Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) działa skutecznie w mieście i poza miastem, ma także funkcję rozpoznawania pieszych oraz rowerzystów. System FCA pomaga unikać potencjalnych wypadków z przeszkodami przed samochodem. Natomiast asystent podążania na pasie ruchu (LFA) zapewnia utrzymanie pojazdu między liniami.

Dla dodatkowego spokoju, dostępne są również opcjonalne systemy bezpieczeństwa. Asystent monitorowania ruchu poprzecznego (RCCA) uruchamia hamulce podczas cofania, jeśli zostanie wykryte ryzyko kolizji z pojazdami jadącymi z tyłu lub z boku. Asystent monitorowania martwego pola (BCA) wykorzystuje ostrzeżenia wizualne, które pojawiają się na lusterkach zewnętrznych w momencie wykrycia innego pojazdu. W razie potrzeby BCA aktywuje się, aby uniknąć kolizji lub zmniejszyć jej skutki. Inteligentny tempomat oparty na nawigacji (NSCC) wykorzystuje system nawigacji pojazdu do przewidywania zakrętów lub prostych odcinków na autostradach i dostosowuje prędkość w celu zapewnienia płynnej i bezpiecznej jazdy.

W odświeżonym modelu żarówki zastąpiono technologią LED, co zapewnia lepsze oświetlenie wnętrza samochodu, a także oferuje wielokolorowe oświetlenie nastrojowe, dzięki czemu pasażerowie mogą dostosować kolor świateł we wnętrzu do swojego nastroju.

Pod maską nowego Hyundaia i20 pracuje układ napędowy z 48-woltową instalacją hybrydową, współpracujący z silnikiem 1.0 T-GDi – dostępny jest w wersjach 100 lub 120 KM. Zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i osiągach, 48-woltowy napęd hybrydowy przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla.

Samochód jest dostępny z siedmiobiegową dwusprzęgłową przekładnią (7DCT) lub sześciobiegową inteligentną manualną skrzynią biegów (iMT).

Rozpoczęcie produkcji nowego Hyundaia i20 planowane jest w trzecim kwartale 2023 roku.