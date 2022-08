Poznaj gwiazdy kosmicznego horroru

Deweloperzy gry The Chant przygotowali nowy filmik, który przedstawia jej barwną obsadę. Dowiedz się, co przywiodło każde z nich do Pryzmatycznego Duchowego Spa na oddalonej od cywilizacji Glory Island. Dowiedz się, jak działają ich umysły, zrozum głęboki mrok w każdym z nich i śledź ich przerażającą podróż.

To pierwszy raz gdy aktorzy ujawniają, jak czuli się gdy ożywiali swoje postacie w nadchodzącej horrorowej przygodówce. Zaczynamy od głównej bohaterki. Jessica Briar, odgrywana przez Siobhan Williams, zostaje zaproszona przez swoją przyjaciółkę Kim Mallari (którą gra Kira Clavell) na duchowe spa na spokojnej Glory Island. Jess z radością wyjeżdża na kilka dni z dala od miasta, stresującego życia i kariery. Uważając się za kogoś, kto chce spróbować nowych rzeczy, jest również przygotowana w końcu zamknąć sprawę traumatycznego wydarzenia, które przeżyła z Kim, gdy były jeszcze nastolatkami. Nie wie, że zostanie zmuszona do zmiany sposobu myślenia, aby przetrwać nadchodzące, przerażające wydarzenia.

Gra The Chant, przygotowana przez Brass Token i wydana przez Prime Matter, pojawi się na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC jeszcze w tym roku.