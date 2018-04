Nowa technologia płyt winylowych

Mogłoby się wydawać, że w temacie płyt winylowych wymyślono już wszystko. Nie do końca – austriacka firma Rebeat Innovation opracowała nowy sposób produkcji płyt, który ma zapewniać dłuższy czas grania oraz głośniejszy i bardziej precyzyjny dźwięk.

Wytwarzanie winyli nową metodą polega na konwersji dźwięku na cyfrową, trójwymiarową mapę, która jest następnie laserowo nanoszona na ceramiczny krążek tworzący matrycę. Gotowa matryca zostanie następnie wykorzystana do wytłaczania płyt. W przeciwieństwie do standardowego procesu produkcyjnego, podczas którego matryca wykonywana jest przy pomocy igły, patent Rebeat Innovation zapewnia większą dokładność przenoszenia informacji, co przekłada się na mniej strat jakości audio. Ponadto zastosowana matryca zużywa się znacznie wolniej, niż ta klasyczna, co umożliwia wyprodukowanie większej ilości płyt. Producent obiecuje o 30% dłuższy czas grania, niż w przypadku starych płyt, oraz ulepszony dźwięk.

Winyle HD będą kompatybilne z gramofonami zbudowanymi z myślą o klasycznych winylach. Płyty powinny trafić na rynek latem 2019 roku: Rebeat Innovation planuje rozpocząć produkcję matryc w lipcu 2018. Pierwsze płyty zostaną wytłoczone we wrześniu, ale producent chce wykorzystać dodatkowe miesiące na optymalizację procesu produkcyjnego.