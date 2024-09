Sony wprowadza INZONE M10S

Sony powiększa ofertę produktów gamingowych INZONE o przełomowy, 27-calowy monitor OLED INZONE M10S. Wyróżnia go bardzo wysoka częstotliwość odświeżania 480 Hz, czas reakcji matrycy 0,03 ms i rozdzielczość QHD. Nowy model powstał we współpracy z drużyną Fnatic, będącą jednym z najlepszych zespołów e-sportowych. Z myślą o rozgrywkach turniejowych monitor został wyposażony w tryb 24,5-calowy oraz nowe tryby FPS Pro.

Sony wprowadza także INZONE M9 II: zmodernizowaną wersję swojego monitora gamingowego 4K HDR, która dzięki technologii backlight scanning zapewni lepszą widoczność ruchu na ekranie.

INZONE M10S

Bardzo wysoka, wynosząca do 480 Hz częstotliwość odświeżania i matryca reagująca w 0,03 ms eliminują zamazywanie się ruchomych obiektów wyświetlanych w rozdzielczości QHD 1440p, dzięki czemu gracze mogą szybko i dokładnie śledzić działania przeciwników.

Matryca OLED z unikatowymi, samoświecącymi pikselami reaguje z szybkością 0,03 ms — bez porównania szybciej niż panele LCD. Do uzyskania wyraźnego obrazu przyczynia się też rozdzielczość QHD, około 1,8× większa niż FHD. Połączenie tych cech daje możliwość walczenia i odnoszenia zwycięstw z większej odległości.

Monitor INZONE M10S może pracować w trybie 24,5-calowym, wyświetlając gry w skali 1:1 i rozdzielczości 1332p, z częstotliwością odświeżania do 480 Hz. Można też wybierać niższe rozdzielczości, w tym 1080p. Jest to idealne rozwiązanie dla e-sportowców przyzwyczajonych do 24,5‑calowych monitorów o rozdzielczości 1080p. Obraz można wyśrodkować lub wyrównać do dołu, a jego idealnie czarne obramowanie ułatwia koncentrację.

​Nowością są dwa tryby obrazu przeznaczone do gier FPS. Zapewniają one ostrzejszy obraz i lepszą widoczność obiektów w ruchu, przez co ułatwiają wykrywanie przeciwników. Tryb FPS Pro+ zwiększa efektywność walki poprzez dalszą optymalizację widoczności obrazu z wykorzystaniem szybkości reakcji i niezrównanego kontrastu matrycy OLED. Tryb FPS Pro symuluje właściwości obrazu wyświetlanego na monitorach LCD z panelem TN, najczęściej używanych na profesjonalnych turniejach.

Kompaktowa stopa podstawy monitora INZONE M10S ma 159 mm średnicy i tylko 4 mm wysokości, dzięki czemu pozostawia więcej miejsca na różne konfiguracje klawiatury i myszy. W rezultacie gracze mogą umieścić nachyloną klawiaturę i dużą podkładkę pod mysz gamingową zarówno pod ekranem, jak i obok.

Szeroki zakres barw na monitorze INZONE M10S, pokrywający 98,5% przestrzeni DCI-P3, i płynność 10‑bitowych przejść tonalnych nadają grze żywą kolorystykę z niezwykle głęboką czernią. Szczytowa jasność 1300 cd/m², uzyskiwana dzięki technologii Micro Lens Array+, oraz specyfikacja DisplayHDR True Black 400 sprawiają, że każda scena wygląda jak żywa.

INZONE M9 II

Sony zaprezentowało także zmodernizowany monitor gamingowy 4K: INZONE M9 II. Wprowadzono w nim technologię backlight scanning, poprawiającą widoczność ruchomych obiektów. Kontrastowy obraz 4K i pochodzące z renomowanych telewizorów Sony BRAVIA podświetlenie Full Array Local Dimming zapewnią graczom intensywne przeżycia.

Monitory gamingowe INZONE M10S i INZONE M9 II będą dostępne w sprzedaży od października 2024.