Nowy BMW iX przekracza granice

iX jest obecny na rynku od 2021 roku i właśnie przeszedł odświeżenie. Nowe BMW iX najłatwiej rozpoznać po przednim pasie: nieco inne wypełnienie grilla (pionowe „nerki”), a przede wszystkim zmieniony wzór przednich reflektorów. Istotniejsze są jednak zmiany w obrębie elektrycznego układu napędowego: więcej mocy, lepsza efektywność i sporo większy zasięg.

BMW iX nie był pierwszym samochodem elektrycznym tej marki, ale to właśnie ten model był pomyślany jako „elektryk” od podstaw, to właśnie tutaj pojawiły się wszystkie nowinki techniczne i to właśnie iX miał być pokazem możliwości BMW w kwestii produkcji nowoczesnych, zaawansowanych i efektywnych aut elektrycznych. Zdecydowanie się to udało, bo BMW iX oferował nie tylko dużo mocy (nawet 619 KM), ale też świetny zasięg, który przekraczał 650 km (dane testowe dla iX xDrive50) – i to już w 2021 roku.

Odświeżenie na 2025 rok poza kosmetycznymi zmianami z wyglądu – nowy wzór lamp zdecydowanie na plus – przynosi znaczącą poprawę w kwestii efektywności i zasięgu. Moc silników też wzrosła. W związku z tym, jak i dla lepszego porządku, nowe wersje mają inne oznaczenia. W nawiasach nazwa i dane poprzednika:

BMW iX xDrive45 (xDrive40): 408 KM (326 KM), zasięg WLTP do 602 km (425 km),

BMW iX xDrive60 (xDrive50): 544 KM (523 KM), zasięg WLTP do 701 km (633 km),

BMW iX M70 (M60): 659 KM (619 KM), zasięg WLTP do 602 km (425 km).

Najwięcej zyskał najsłabszy model, którego akumulator „urósł” z 71 (xDrive40) do 94,8 kWh (pojemność netto, użyteczna) w BMW iX xDrive45, co przełożyło się nie tylko na większy zasięg, ale też i większą moc silników. W przypadku najbardziej nas interesującego modelu pośredniego – BMW iX xDrive60 – mamy symboliczny wzrost pojemności akumulatora (109,1 zamiast 105,2 kWh), ale maksymalny zasięg WLTP rośnie z 633 na magiczne 701 km. Szybka kalkulacja mówi nam, że zasięg wzrósł bardziej niż pojemność akumulatora, co jednoznacznie wskazuje na poprawę efektywności układu napędowego. O ile? Porównać należy poprzednika czyli iX xDrive50 do odświeżonego modelu czyli iX xDrive60.

Kluczowa poprawa efektywności

Przeprowadziłem szczegółowe testy zużycia energii dla BMW iX xDrive60 i porównałem je z poprzednikiem (iX xDrive50). Pomiary jednoznacznie wskazują (tabela #1), że można liczyć na zauważalną poprawę efektywności układu napędowego: nawet o 11% poza miastem! To bardzo dużo jak na samochody elektryczne (których całkowita efektywność i tak wynosi ~90%), szczególnie że stawia to odświeżone BMW iX na czele SUV-ów tej wielkości i tej mocy.

Powiększona nieco pojemność użyteczna akumulatora dokłada do powyższych wyników efektywności dodatkowe kilka punktów procentowych. W efekcie: zasięg rośnie nawet o ~17%! (tabela #2) Warto tutaj zwrócić uwagę, że ta poprawa efektywności wraz z powiększoną „baterią” stawia BMW iX xDrive60 na czele wszystkich elektrycznych SUV-ów, jakie testowaliśmy pod względem zasięgu. 500 km przy 120 km/h, gdzie najbliższa konkurencja (np. Audi SQ6 e-tron) oferuje o ponad 100 km mniej. To jest właśnie miara zaawansowania i dopracowania technicznego napędu eDrive 5. generacji w nowym BMW iX.

Zasięg na 701 km?

Postanowiłem sprawdzić również zapewnienia producenta co do maksymalnego zasięgu, który jest w stanie pokonać BMW iX xDrive60: nawet 701 km (dane WLTP). Taką właśnie informację znajdziemy w materiałach reklamowych marki.

Wybrałem się w trasę z Warszawy do Parku Narodowego Bory Tucholskie (około 350 km w jedną stronę), w województwie Pomorskim. Niesamowicie urocze miejsce, świetne na weekendowy wypad, a na miejscu polecam skorzystanie z licznych ścieżek rowerowych. Po kilku godzinach jazdy, wróciłem do Warszawy pokonując ~715 km (710 wg GPS), a energii w akumulatorze pozostało jeszcze na dodatkowe 11 km. Reklama więc nie kłamała 🙂

Nowoczesne i przyjazne

W 2021 roku BMW iX oferowało topowy zestaw rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo, wspierających kierowcę, jak i gadżetów. To właśnie tutaj zadebiutował zakrzywiony ekran z najnowszym systemem operacyjnym opracowanym przez BMW.

BMW iX wyposażony był już wtedy w bardzo zaawansowany asystent jazdy półautonomicznej, który pozwalał na czasowe (zgodnie z regulacjami w Unii Europejskiej) oddanie komputerowi pełnego prowadzenia samochodu. Bardzo szybko nabiera się do tego zaufania, bo działa to niezwykle skutecznie, szczególnie w miejskim korku.

Również zestaw aktywnych systemów bezpieczeństwa był niezwykle bogaty włącznie z ostrzeganiem przed nierozważnym otwarciem drzwi wprost pod nadjeżdżający pojazd. Wówczas ryglują się chwilowo zamki, by nie doszło do niebezpiecznej sytuacji.

Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest też rozszerzona rzeczywistość dla nawigacji. Na rzeczywisty obraz z przedniej kamery (wyświetlony na ekranie kierowcy) nanoszone są wskazania nawigacji (jak z gier typu Need for Speed), co pozwala mieć pewność, którym zjazdem opuścić rondo czy autostradę. To bardzo przydatne.

Odświeżony BMW iX 2025 w tym zakresie oferuje ten sam zestaw (z drobnymi usprawnieniami), który wciąż jest na topowym poziomie w segmencie! Zresztą, we wnętrzu trudno jest zorientować się, że mamy do czynienia z odświeżonym modelem. Ten sam projekt, wciąż nowocześnie wyglądający, ta sama wysoka jakość wykończenia, niezmiennie premium.

W jeździe samochodem elektrycznym, szczególnie z punktu widzenia osoby mniej wtajemniczonej w aspekty związane z ładowaniem, siecią stacji, elektromobilnością jako taką, zdecydowanie pomaga skutecznie działająca nawigacja pokładowa. Ta w przypadku BMW iX jest niezwykle skuteczna. Wykonałem próbny przejazd tym samochodem na trasie przekraczającej 1000 km ale bez analizowania trasy przejazdu, szukania stacji ładowania itd. Po prostu wyznaczyłem cel i pozwoliłem nawigacji, by ta planowała mi automatycznie postoje na ładowanie. Działa to naprawdę dobrze i około 20-minutowy postój co mniej więcej 2-3 godziny był bardzo korzystny z punktu widzenia komfortu jazdy. Jeśli ktoś nie ma doświadczenia w jeździe samochodem elektrycznym, to BMW iX z ich systemem ładowania i pokładową nawigacją rzeczywiście pozwolą na płynne przejście z auta spalinowego na „elektryka”.

Podsumowanie

Efektywność lepsza nawet o 11%, a zasięg większy nawet o ~17% (xDrive60 kontra xDrive50) to rewelacyjne usprawnienia – szczególnie w świecie elektrycznych aut. W efekcie: 500 km zasięgu przy 120 km/h. To wyniki rekordowe na tle konkurencji! Nowe BMW iX udowadnia też jak zaawansowane i nowoczesne było to auto już w 2021 roku, że po niewielkich w sumie zmianach wciąż jest na topie.

Specyfikacja

MOC 544 KM

544 KM AKUMULATOR 109,1 kWh

109,1 kWh 0-100 km/h 4,6 sekundy

4,6 sekundy PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 200 km/h

200 km/h ZASIĘG WLTP 563 – 701 km

563 – 701 km CENA MODELU TESTOWEGO 550 000 PLN