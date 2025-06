Scorpions świętują 60-lecie wyjątkową kompilacją

Legenda niemieckiego hard rocka wraca z jubileuszowym wydawnictwem. Z okazji 60. rocznicy działalności Scorpions zapowiadają wyjątkowy album From The First Sting – przekrojową kolekcję największych hitów, wzbogaconą o rzadkie i wcześniej niepublikowane nagrania. Premiera płyty zaplanowana jest na 26 września 2025 roku, a przedsprzedaż już ruszyła.

Kompilacja ukaże się w kilku wersjach: Deluxe 2LP, 2CD z 40-stronicową książką oraz standardowych edycjach 2CD i 2LP. W Ameryce Północnej i Południowej dostępna będzie również wersja 1CD. Wśród 30 utworów znajdziemy klasyki, które przez dekady kształtowały oblicze światowego rocka – od Rock You Like a Hurricane i Wind of Change po Still Loving You, która w jubileuszowej edycji zyskała nowe, koncertowe życie z gościnnym udziałem skrzypaczki Vanessy Mae. Fani usłyszą też niepublikowaną wcześniej wersję This Is My Song.

From The First Sting to nie tylko zbiór przebojów, ale i muzyczna podróż przez sześć dekad działalności zespołu. Scorpions niezmiennie łączą pokolenia fanów i kultury – koncertowali na całym świecie, od Związku Radzieckiego po Chiny i Azję Południowo-Wschodnią, promując wartości porozumienia i jedności.

Zespół ma na koncie ponad 120 milionów sprzedanych płyt i nieprzemijający wpływ na świat hard rocka i heavy metalu. Nowa kompilacja to hołd dla ich spuścizny i zaproszenie do świata, który nieustannie inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy.

Przedsprzedaż dostępna jest pod linkiem: scorpions.lnk.to/FromTheFirstSting

Premiera: 26 września 2025