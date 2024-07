Najnowsze kamery Wi-Fi do monitoringu zewnętrznego – Tapo C410 oraz Tapo C720 od TP-Link

TP-Link wprowadza na rynek nowe kamery zewnętrzne z serii Tapo–C410 oraz C720, będące idealnym rozwiązaniem dla użytkowników pragnących zwiększyć bezpieczeństwo swojego mienia. Oba modele umożliwiają bezinwazyjny montaż, szybką i prostą instalację oraz zarządzanie.

Kamera zewnętrzna Tapo C410 rejestruje obraz w rozdzielczości 2K 3 Mp, co zapewnia wyraźne i szczegółowe nagrania. Dzięki zasilaniu bateryjnemu z pojemnym akumulatorem 6 400mAh, urządzenie może działać do 180 dni na jednym ładowaniu, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla doceniających bezinwazyjny montaż bez konieczności prowadzenia jakichkolwiek kabli. Co więcej, przetwornik Starlight o wysokiej czułości umożliwia rejestrowanie obrazu w pełnym kolorze nawet w nocy, a funkcja detekcji Smart SI inteligentnie rozpoznaje ludzi, zwierzęta i samochody, natychmiast powiadamiając użytkownika o wykryciu ruchu. Kamera oferuje również alarm dźwiękowy i świetlny oraz dwukierunkową transmisję audio, co pozwala na skuteczną komunikację, a także odstraszanie nieproszonych gości. Możliwość zapisu nagrań na karcie microSD lub w chmurze Tapo Care oraz klasa szczelności IP65 zapewniająca ochronę przed wodą i kurzem, dopełniają listę zalet tego modelu.

Kamera Tapo C410 jest również dostępna w zestawie Tapo C410 KIT wraz z panelem słonecznym Tapo A201. Panel ten, wyposażony w monokrystaliczne ogniwa krzemowe i osiągający moc ładowania do 2,5 W, zapewnia bezobsługowe zasilanie kamery. Dzięki klasie szczelności IP65 i łatwej instalacji, z regulacją kąta nachylenia oraz 4-metrowym kablem, użytkownicy mogą cieszyć się pełnym komfortem użytkowania bez potrzeby manualnego ładowania baterii.

Nowością na rynku jest także Tapo C720 – kamera, która rejestruje obraz w jeszcze wyższej rozdzielczości 2K QHD (2560×1440). Wyposażono ją w ultra jasne reflektory 2 800 lumenów, aktywowane ruchem, z polem widzenia 270°, które nie tylko poprawiają jakość nagrań nocnych, ale również skutecznie oświetlają podjazd i odstraszają nieproszonych gości. Kamera oferuje te same zaawansowane funkcje, co Tapo C410, takie jak nocna wizja w pełnym kolorze, detekcja Smart SI, dwukierunkowa transmisja audio i wybór miejsca zapisu, a także posiada klasę szczelności IP66, co czyni ją odporną na wszelkie warunki atmosferyczne występujące na zewnątrz budynku.

Nowe kamery z serii Tapo są przeznaczone dla każdego, kto chce zwiększyć bezpieczeństwo swojego mienia, bez względu na to, czy chodzi o dom, ogród, czy podjazd. Tapo C410 i C410 KIT są idealne dla tych, którzy szukają łatwych w montażu, bezprzewodowych rozwiązań, natomiast Tapo C720 z reflektorami doskonale sprawdzi się na podjeździe, oferując nie tylko wysoką jakość obrazu, ale również skutecznie odstraszając potencjalnych intruzów. Obie kamery mogą być zarządzane za pomocą prostej w obsłudze aplikacji na urządzenia mobilne (z systemem iOS lub Android). Aplikacja Tapo obsługuje do 32 kamer i pozwala na podgląd z czterech różnych urządzeń na jednym ekranie.

Urządzenia są już dostępne w sprzedaży w cenach: Tapo C410 ok. 270 PLN, Tapo C410 KIT ok. 290 PLN i Tapo C720 ok. 680 PLN. Kamery objęto dwuletnią gwarancją. Więcej informacji o produktach znajduje się na stronach: Tapo C410, Tapo C410 KIT, Tapo C720.