Nowości JBL na rok 2023

Koncern Harman na targach CES przedstawił swoje premiery na ten rok.

Wśród zaprezentowanych nowości JBL znalazły się zarówno nowe słuchawki gamingowe: JBL Quantum Air TWS, JBL Quantum 910 Wireless (również w wersji kolorystycznej dedykowanej konsolom Playstation oraz Xbox), jak i zapowiadane prestiżowe topowe modele słuchawek JBL – wokółuszne Tour One M2 oraz dokanałowe Tour Pro 2 TWS. Stale poszerzana jest również oferta słuchawek True Wireless. Wśród nowości głośnikowych pojawiły się modele JBL Go 3 Eco oraz JBL Clip 4 Eco. Natomiast gama soundbarów wzbogacona została o model JBL Bar 1300.

JBL Tour One M2

JBL Tour One M2 łączą najlepszą w historii hybrydową technologię True Adaptive ANC firmy JBL z dostrojonymi przetwornikami JBL Pro, aby wypełnić uszy tylko najlepszym dźwiękiem. Wbudowane rozpoznawanie głosu Smart Talk reaguje na polecenia głosowe, wstrzymuje muzykę i włącza funkcję Ambient Aware. Słuchawki przetrwają nawet najdłuższą podróż dzięki 50 godzinom odtwarzania lub 30 godzinom z aktywnym ANC. Szybkie ładowanie oznacza, że po 10 minutach od podłączenia możesz cieszyć się 5 godzinami legendarnego dźwięku JBL Pro.

JBL Tour Pro 2 TWS zostały zaprojektowane z pierwszym na świecie inteligentnym etui do ładowania. Ta technologia przekształca doświadczenie TWS poza audio – wystarczy dotknąć 1,45-calowego wyświetlacza dotykowego LED, aby zarządzać muzyką, odbierać połączenia, wiadomości i powiadomienia z mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym bez konieczności przeglądania w telefonie lub z aplikacji JBL Headphones. Dzięki nawet 40 godzinom odtwarzania (10 godzin pracy słuchawek + 30 godzin zapasu w etui łądującym lub 8 godzin pracy słuchawek + 24 godziny zapasu w etui łądującym z ANC) te prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Hi-Res audio z certyfikatem IPX5 są wodoodporne i stworzone do pracy w podróży, w domu i w środowisku pracy.

JBL Bar 1300 to prawdziwe kino domowe bez kabli – 15-kanałowy soundbar wykorzystuje sześć przetworników i unikalną technologię MultiBeam firmy HARMAN, aby stworzyć wciągające wrażenia dźwiękowe dzięki wykorzystaniu sfery dźwięku przestrzennego Dolby Atmos i DTS:X 3D. Odłączane bezprzewodowe głośniki surround i 12” bezprzewodowy subwoofer zapewniają doświadczenie dźwięku na najwyższym poziomie podczas oglądania filmów, grania w gry lub słuchania muzyki. Wystarczy umieścić dwa odłączane głośniki surround zasilane akumulatorami w dowolnym miejscu w pokoju i dać się porwać krystalicznie czystemu dźwiękowi, bez kabli i dodatkowego zasilania.

Prawdziwą perełką są tu jednak nowości z kategorii luxury audio: nowy wzmacniacz zintegrowany JBL SA550 Classic, streamer JBL MP350 Classic, odtwarzacz JBL CD350 Classic oraz gramofony JBL TT350 Classic i JBL Spinner, a także kolumny aktywne JBL 4329P.

JBL SA550 Classic

JBL MP350 Classic

Wzmacniacz zintegrowany JBL SA550 Classic i streamer JBL MP350 Classic firmy HARMAN ułatwiają użytkownikom strumieniowe przesyłanie muzyki z serwisów muzycznych i osobistych bibliotek ze smartfonów i tabletów. Dzięki zaawansowanej topologii wzmacniacza klasy G o dużej mocy wyjściowej oraz najnowszej technologii Bluetooth AptX Adaptive zapewniającej bezprzewodowy dźwięk o wysokiej rozdzielczości i niskim opóźnieniu. SA550 Classic można sparować z urządzeniami mobilnymi zaraz po wyjęciu z pudełka, aby uzyskać natychmiastową muzykę o wysokiej jakości. Po podłączeniu do sieci domowej przez Wi-Fi lub Ethernet, odtwarzacz MP350 Classic z obsługą Roon pozwala słuchaczom cieszyć się muzyką bezpośrednio ze Spotify Connect i Tidal Connect, a także z wielu innych usług muzycznych za pośrednictwem ekosystemów Google Chromecast lub Apple Airplay. Oba komponenty renderują cyfrowy dźwięk za pomocą referencyjnego przetwornika cyfrowo-analogowego hi-res, aby uzyskać doskonały dźwięk, za każdym razem.

JBL CD350 Classic

JBL TT350 Classic

Odtwarzacz JBL CD350 Classic i gramofon JBL TT350 Classic to nowoczesny, a zarazem retro design oraz najnowsze technologie. Obsługując odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW oraz formaty plików FLAC, WAV, MP3, AAC i WMA, odtwarzacz CD350 Classic łączy solidny mechanizm ładowania tacki i wejście USB-A z zaawansowaną technologią cyfrową hi-res zapewniającą dźwięk o doskonałej jakości. TT350 Classic posiada silnik z napędem bezpośrednim, który zapewnia odtwarzanie płyt w idealnym czasie z potężną dynamiką przy 33,3 rpm dla płyt LP i 45 rpm dla EP i singli. Prędkości obrotowe są blokowane za pomocą czujnika prędkości. Aluminiowe ramię gramofonu posiada wysokiej jakości wkładkę zainstalowaną fabrycznie na zdejmowanej obudowie głowicy dla łatwej wymiany i modernizacji. Zmniejszające amplitudę drgań, regulowane nóżki redukują wibracje przedostające się do płyty, jednocześnie umożliwiając ustawienie na nierównych powierzchniach. TT350 zawiera przyciemnianą pokrywę przeciwkurzową na zawiasach, która pasuje do jego obudowy z drewna orzechowego i uzupełnia jego autentyczny wygląd retro. Jest on idealnym partnerem dla wysokiej klasy wejścia przedwzmacniacza gramofonowego dołączanego do wzmacniaczy zintegrowanych SA550 i SA750.

JBL Spinner

Gramofon z funkcją Bluetooth JBL Spinner łatwo łączy się z przenośnymi głośnikami, soundbarami i słuchawkami przez Bluetooth, umożliwiając bezprzewodowe odtwarzanie płyt winylowych, a kodowanie aptX HD zapewnia, że autentyczny dźwięk płyt nie zostanie naruszony. W przypadku połączenia przewodowego, gramofon posiada wyjście analogowe z przełączanym stopniem gramofonowym, idealnym do użytku z tradycyjnymi komponentowymi systemami audio lub aktywnymi systemami głośnikowymi. Aby dodać wyrafinowany akcent do każdego otoczenia, elegancka konstrukcja urządzenia składa się z aluminiowego talerza i ramienia, czarnej plinty z MDF z pomarańczowymi akcentami JBL, współczesnego panelu przedniego i odchylanej pokrywy przeciwkurzowej. Odtwarzając płyty w idealnym czasie z prędkością 33 1/3 rpm dla płyt LP i 45 rpm dla EP-ek i singli, prędkości JBL SPINNER BT są blokowane przez czujnik prędkości, aby zagwarantować perfekcyjne ustawienie aluminiowego talerza napędzanego paskiem. Ramię gramofonu wyposażono w wysokiej jakości wkładkę Audio Technica z ruchomym magnesem, zainstalowaną fabrycznie na zdejmowanej obudowie głowicy, co ułatwia wymianę i modernizację. Nóżki gramofonu są wytłumione, aby zmniejszyć wibracje przedostające się do płyt.

JBL 4329P

Kolumny aktywne JBL 4329P to całkowicie samodzielny system głośników z wzmacniaczem, wyposażonym w wysokiej rozdzielczości dźwięk strumieniowy. Opatentowane technologie akustyczne JBL oddają dźwięk z niewiarygodną dokładnością i potężną dynamiką, a rozbudowana łączność przewodowa i bezprzewodowa otwiera świat możliwości dla melomana. Każda z kolumn jest zasilana przez 300-watowy wzmacniacz, dostarczający 250 watów mocy do głośnika niskotonowego i 50 watów mocy do głośnika kompresyjnego. Oba te urządzenia są precyzyjnie kontrolowane przez wyrafinowane przetwarzanie DSP, dzięki czemu każdy z głośników płynnie łączy się z innymi, tworząc dynamiczne i wciągające wrażenia słuchowe. Zintegrowany silnik strumieniowania zapewnia zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe możliwości sieciowego przesyłania dźwięku poprzez Google Chromecast, Apple AirPlay 2 oraz Bluetooth 5.3 aptX Adaptive audio. Przetwornik DAC o wysokiej rozdzielczości 24 bity/192 kHz zapewnia najwyższą wierność odtwarzania ulubionej muzyki. Oprócz bezprzewodowego dźwięku klasy premium, 4329P zapewnia bogate połączenia dla analogowych i cyfrowych źródeł fizycznych, w tym profesjonalnej klasy kombinację wejść XLR / ¼ cala TRS phono do użytku ze zbalansowanymi lub niezbalansowanymi sygnałami.