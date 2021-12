Play wprowadza cykliczne doładowania na kartę

Posiadanie telefonu na kartę to wygodne rozwiązanie dla osób, które nie chcą decydować się na abonament, ale wymaga pamiętania o regularnych doładowaniach konta. W Play będzie ono jeszcze prostsze: raz skonfigurowane doładowanie będzie się teraz cyklicznie odnawiać.

Aby skorzystać z nowej funkcji, wystarczy skonfigurować ją w aplikacji Play24. Do wybory mamy trzy opcje: automatyczne doładowanie raz w miesiącu, gdy konto traci ważność albo na dzień przed odnowieniem cyklicznego pakietu lub usługi. Doładowanie realizowane jest za pomocą karty płatniczej, za pośrednictwem systemu PayU – dzięki temu mamy pewność, że nasze dane są bezpieczne. W przypadku tej formy płatności, operator nie pobiera żadnej prowizji, a 100% kwoty doładowania trafia na konto. Użytkownik zostanie poinformowany SMS-owo o zarówno o udanej, jak i nieudanej próbie realizacji usługi.

Aby zachęcić klientów do korzystania z nowej formy uzupełniania środków na koncie, Play wprowadza także specjalny bonus po doładowaniu. Każda osoba, która ustawi w aplikacji Play24 doładowania cykliczne na minimum 10 złotych, otrzyma pakiet 10 GB za każdą taką transakcję. Doładowanie jednorazowe przez Play24 lub stronę operatora to natomiast 5 GB do wykorzystania. Bonusowe dane ważne są przez 5 dni. Promocja będzie trwała do 31 stycznia 2022 roku, zaś korzystać z niej mogą posiadacze numerów w usłudze Play na Kartę, Formuła Play na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta i Play na Kartę odNOWA.