Osadnicy z Catan w VR

Coraz częściej pojawiają się aplikacje, które mają uczynić z VR przestrzeń do zabawy ze znajomymi. Jedną z nich jest Catan VR – adaptacja popularnej gry planszowej, w którą teraz możemy zagrać w wirtualnej rzeczywistości.

Osadnicy z Catanu to planszówka przeznaczona dla maksimum 4 graczy, której celem jest wybudowanie jak najpotężniejszych osad na planszy przedstawiającej tytułową wyspę Catan. Od wydania w 1995 roku gra cieszy się niesłabnącą popularnością i należy do nieśmiertelnego kanonu planszówek ogrywanych na domówkach. Teraz zagrać można również w wirtualnej rzeczywistości: studio Experiment 7 zaadaptowało Catan do potrzeb VR w ramach swojej platformy Magic Table. W grze może uczestniczyć maksymalnie czterech graczy (znalezionych lokalnie lub przez internet), ale istnieje również możliwość samotnego zmierzenia się z przeciwnikami AI.

Gra Catan VR dostępna jest na systemach współpracujących z Oculusem: Rifcie i Samsung Gear VR. Będzie ona również tytułem startowym dla nadchodzącego headsetu Oculus Go. To trzecia planszówka przeniesiona przez Experiment 7 w świat VR: studio ma na koncie takie tytuły, jak Magic Table Chess i Dungeon Chess inspirowane Dungeons & Dragons. Platforma Magic Table ma wkrótce wzbogacić się o kolejne tytuły VR.