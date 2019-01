Plany połączenia Messengera, Instagrama i WhatsAppa

W przyszłości trzy komunikatory należące do Facebooka zostaną połączone. Co prawda nie staną się one jedną superaplikacją, ale dzięki ujednoliconym mechanizmom szyfrowania będą mogły porozumiewać się między sobą.

W planach Facebooka jest zmiana infrastruktury programistycznej Messengera, Instagrama i WhatsAppa w taki sposób, aby było możliwe przesyłanie wiadomości pomiędzy nimi. Ma ono działać nawet wtedy, gdy użytkownicy posiadają konto jedynie w jednym z trzech wymienionych serwisów. Połączenie trzech aplikacji wymusi również dostosowanie mechanizmów szyfrowania. Najbardziej zaawansowane posiada WhatsApp, który wspiera mechanizm typu E2EE, czyli od nadawcy do odbiorcy – wiadomość jest zaszyfrowana w taki sposób, że osoby trzecie nie mają do niej dostępu na żadnym etapie jej przesyłania.

Unifikacja trzech aplikacji ma ułatwić nawiązywanie kontaktu pomiędzy użytkownikami różnych usług należących do Facebooka. Ze względu na ich łączny szeroki zasięg portal ma szansę na zostanie najważniejszym graczem na rynku mobilnych komunikatorów. To także możliwość rozszerzenia zasięgu reklam, które będą łatwiej trafiały do użytkowników korzystających z różnych aplikacji. Nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace nad zmianą infrastruktury programów – sam Facebook zapowiada, że ustalenie szczegółów procesu łączenia apek będzie wymagało wielu dyskusji i debat, co może zająć dużo czasu.