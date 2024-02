Nowe Porsche Taycan: udoskonalone niemal w każdej dziedzinie

Porsche przeprowadziło obszerną aktualizację linii modelowej Taycan. Nowe warianty oferują wyższą moc, większy zasięg, sprawniej przyspieszają i szybciej się ładują – przy większej stabilności. Przy okazji projektanci Style Porsche wyostrzyli design i mocniej zróżnicowali wygląd modeli Turbo. Wszystkie warianty linii Taycan mają teraz jeszcze bogatsze wyposażenie standardowe i reprezentują najnowszą generację koncepcji Porsche Driver Experience, z udoskonaloną koncepcją obsługi oraz wyświetlania informacji.

Wszystkie trzy odmiany nadwoziowe od chwili premiery będą charakteryzowały się licznymi modyfikacjami: sportowy sedan Taycan, wszechstronny Taycan Cross Turismo, który jest dostępny z pakietem off-roadowym, oraz dynamiczny, a zarazem praktyczny Taycan Sport Turismo. W każdym przypadku do wyboru są cztery opcje układu napędowego, z napędem na tylne lub na wszystkie koła. Zmodernizowane modele będą dostępne w Porsche Centrach wiosną 2024 r.

Jeszcze lepsze osiągi

Wszystkie zaktualizowane modele rozpędzają się znacznie szybciej niż ich poprzednicy. Jako sportowe sedany warianty Taycan i Taycan Turbo S osiągają prędkość 100 km/h ze startu zatrzymanego w zaledwie 4,8 i 2,4 sekundy. Dzięki temu są, odpowiednio, o 0,6 i 0,4 sekundy szybsze niż dotąd.

Dzięki nowej funkcji push-to-pass , dostępnej w pakiecie Sport Chrono, za naciśnięciem przycisku można wywołać 10-sekundowy wzrost mocy nawet o 70 kW, w zależności od modelu. Lepsze wyniki przyspieszeń są generalnie skutkiem wyższych mocy systemowych. Na przykład podstawowy Taycan generuje teraz o 60 kW więcej niż wcześniej. Taycan Turbo S z funkcją Launch Control zapewnia dodatkowe 140 kW – co zwiększa moc systemową tego topowego wariantu do 700 kW/952 KM.

Zasięg nawet o 35% większy niż w przypadku poprzednika

W zależności od wariantu nadwoziowego i wersji silnikowej zasięg w cyklu mieszanym WLTP wzrósł nawet do 678 km, co oznacza przyrost o 175 km lub 35%. Zmodernizowany Taycan nie tylko wymaga mniejszej liczby przystanków na ładowanie podczas długich podróży, ale także szybciej się ładuje: na przykład na stacjach ładowania prądem stałym (DC) o napięciu 800 V energię można uzupełniać z mocą do 320 kW. To o 50 kW więcej niż dotychczas. Okno szybkiego ładowania nowego akumulatora zostało znacznie rozszerzone. Oznacza to, że moc przekraczającą 300 kW można utrzymać nawet przez pięć minut, a bardzo wysoką wydajność ładowania osiąga się teraz szybciej, nawet w niskiej temperaturze.

W zależności m.in. od stylu jazdy pozwala to skrócić czas wymagany na uzupełnienie energii z poziomu 10 do 80% w porównaniu z poprzednikiem nawet o połowę. W Porsche Taycan pierwszej generacji czas ładowania 10–80% przy 15 stopniach Celsjusza wynosi 37 minut. W tych samych warunkach zmodernizowany Taycan, pomimo większej pojemności akumulatora, potrzebuje do tego zaledwie 18 minut. Akumulator Performace Plus ma teraz pojemność 105 kWh brutto, zwiększoną z 93 kWh.

Nowe aktywne podwozie

Wszystkie zmodernizowane warianty Porsche Taycan są standardowo wyposażone w adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne. Opcjonalnie dla wersji z napędem na wszystkie koła można zamówić nowe zawieszenie Porsche Active Ride. Układ ten oferuje niespotykaną dotąd rozpiętość pomiędzy komfortem a dynamiką jazdy.

Zawieszenie niezmiennie utrzymuje nadwozie Porsche Taycan w poziomie, nawet podczas dynamicznych manewrów hamowania, skrętu i przyspieszania. Przy płynnej jeździe podwozie niemal całkowicie pochłania nierówności.

Znacząco wzbogacone wyposażenie przy niższej masie

Choć nowe warianty ważą nawet o 15 kilogramów mniej , wyposażenie standardowe jest jeszcze bogatsze niż dotychczas. Oświetlenie ambientowe, wspomaganie parkowania ParkAssist z kamerą cofania, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z oświetleniem otoczenia, podgrzewane przednie fotele, inteligentny menedżer zasięgu Porsche (PIRM), pompa ciepła z nowym układem chłodzenia, schowek na smartfon z funkcją bezprzewodowego ładowania, elektrycznie sterowane pokrywy gniazd ładowania po stronach kierowcy i pasażera z przodu, przełącznik trybu jazdy oraz wspomaganie układu kierowniczego Plus – to wszystko należy teraz do seryjnej specyfikacji.

Bazowe warianty standardowo otrzymują adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne i nakładki progów drzwi wykończone aluminium. Oprócz poszerzonego zakresu wyposażenia wzbogacona specyfikacja obejmuje pojemniejszy, a przy tym lżejszy akumulator.

Zaktualizowana koncepcja obsługi i wyświetlania informacji

Zestaw wskaźników, centralny ekran i opcjonalny wyświetlacz dla pasażera charakteryzują się zoptymalizowanym interfejsem użytkownika z dodatkowymi funkcjami. Przełącznik trybu jazdy należy teraz do wyposażenia standardowego. W przypadku egzemplarzy wyposażonych w pakiet Sport Chrono i akumulator Performance Plus na przełączniku znajduje się specjalny przycisk push-to-pass.

Dzięki nowej dźwigni sterującej umieszczonej po lewej stronie kierownicy obsługa systemów wspomagających kierowcę staje się jeszcze bardziej intuicyjne. Usługa Apple CarPlay została głębiej zintegrowana z wyświetlaczami i funkcjami auta, a nowa funkcja Wideo w samochodzie umożliwia strumieniowe przesyłanie filmów na centralny ekran oraz wyświetlacz dla pasażera.