Facebook uruchamia własny system płatności

Zakupy w Marketplace, urodzinowe akcje charytatywne – Facebook ma sporo zakątków, w których można wydać pieniądze. W przyszłości będzie można zapłacić nie tylko kartą lub przelewem, ale również za pośrednictwem usługi Facebook Pay, która automatycznie obsłuży nasze transakcje.

Docelowo Facebook Pay ma obsługiwać aplikacje należące do rodziny Facebooka – główną apkę mobilną, Messengera, WhatsAppa i Instagram. Aby z niego skorzystać, należy powiązać swoje konto na portalu społecznościowym z określoną metodą płatności, na przykład kartą kredytową/debetową lub PayPalem. Facebook Pay będzie działał we wszystkich aplikacjach, w których mu na to zezwolimy.

Za pośrednictwem usługi będziemy mogli robić zakupy w Marketplace, wspierać zbiórki charytatywne, kupować bilety na wydarzenia i dokonywać drobnych transferów pieniędzy, na przykład zwracając znajomym niewielkie pożyczki. Facebook podkreśla, że będzie ona w zupełności odrębna od opracowywanej właśnie kryptowaluty Libra i towarzyszącemu jej portfela Calibra.

Dobrze, ale w jaki sposób portal zadba o bezpieczeństwo naszych danych transakcyjnych? Autoryzację płatności przeprowadzimy za pomocą kodu PIN lub danych biometrycznych, a wszystkie dane będą szyfrowane i chronione przed nadużyciami. Facebook obiecuje zachować historię transakcji w tajemnicy i nie zdradzać jej osobom trzecim, a dane biometryczne nie będą przechowywane na jego serwerach.

Początkowo Facebook Pay zostanie uruchomiony jedynie w głównej aplikacji i na Messengerze, a dostęp do niego otrzymają użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych. Dopiero później trafi on do innych apek i krajów.