Nowość od JBL: Horizon 3

JBL wprowadza na rynek nową odsłonę swojego wielofunkcyjnego głośnika – JBL Horizon 3, który łączy wysokiej jakości dźwięk JBL Pro, funkcję budzika, radio DAB/DAB+/FM oraz nastrojowe oświetlenie ambientowe. To kompaktowe urządzenie zaprojektowane z myślą o codziennym komforcie – zarówno o poranku, jak i wieczorem.

Nowy Horizon 3 to coś więcej niż głośnik. To osobisty asystent poranków i wieczorów. Dzięki symulacji wschodu słońca z możliwością regulacji długości trwania oraz relaksującym dźwiękom natury – takim jak szum fal, deszcz czy dźwięki lasu – wybudzanie się i zasypianie stają się znacznie przyjemniejsze. Głośnik oferuje czysty i zbalansowany dźwięk, który wypełni sypialnię energetyzującą muzyką lub kojącymi melodiami.

W ciągu dnia Horizon 3 może pełnić funkcję radia, umożliwiając słuchanie lokalnych wiadomości, prognozy pogody czy ulubionych stacji muzycznych w jakości cyfrowej DAB/DAB+ oraz FM. Z kolei wieczorem użytkownik może zrelaksować się przy ulubionej playliście strumieniowanej przez Bluetooth. Przełączanie się między źródłami dźwięku jest szybkie i intuicyjne.

Urządzenie zostało wyposażone w duży, czytelny wyświetlacz z regulacją jasności, a jego obsługa – dzięki miękkim przyciskom i wygodnemu pokrętłu – jest prosta nawet w nocy. Horizon 3 oferuje także port USB-C, który pozwala ładować telefon lub inne urządzenia, co sprawia, że głośnik świetnie sprawdza się na szafce nocnej.

Użytkownicy mogą zarządzać ustawieniami dźwięku, oświetlenia oraz budzika za pomocą aplikacji JBL One, bez potrzeby wstawania z łóżka. Możliwość personalizacji obejmuje także temperaturę barwową i jasność światła ambientowego, co pozwala dopasować atmosferę w sypialni do własnych preferencji.

Warto podkreślić ekologiczny aspekt produktu – JBL Horizon 3 wykonano częściowo z materiałów z recyklingu: maskownicę z przędzy poliestrowej pochodzącej w 100% z recyklingu, a ramę obudowy w 85% z przetworzonego tworzywa sztucznego PC/ABS. Opakowanie również spełnia standardy ekologiczne – wykonano je z papieru z certyfikatem FSC i zadrukowano atramentem sojowym.

JBL Horizon 3 to stylowe i funkcjonalne rozwiązanie dla tych, którzy chcą rozpocząć dzień w dobrym nastroju i zakończyć go w pełnym relaksie – z muzyką, światłem i wygodą na najwyższym poziomie.