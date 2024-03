TEST: Amaran PT1c / PT2c / PT4c

Dobre światło podczas zdjęć czy nagrywania wideo to konieczność. Można nim nie tylko doświetlić scenę/scenografię, ale także uzyskać ciekawe efekty, podnoszące walory wizualne fotografii czy filmów. Do naszej redakcji trafiły tuby świetlne Amaran i rzuciły zupełnie nowe światło na temat oświetlenia studyjnego.

Lampy Amaran z serii PTc dostępne są w kilku rozmiarach. Od najmniejszej PT1c o długości 30 cm, przez 60 cm PT2c, aż po PT4c mierzącą 120 cm. Wszystkie są zasilane bateryjnie i mają budowę przypominającą miecz świetlny. W zależności od wybranego modelu mogą stale pracować z pełną mocą przez 70 minut w przypadku PT1c i aż 170 minut, jeśli wybierzemy PT4c. Najmniejsza lampa ma wymienną baterię, średnią i największą można ładować jedynie przewodowo. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych diod LED RGBWW, tuba Amaran zapewnia jasne, stałe światło bez względu na wybór jednolitego koloru lub zaprogramowanych efektów świetlnych, przejść tonalnych czy dynamicznych rozbłysków. Temperatura barwowa od 2 700 do 10 000 K powoduje z kolei, że nasycenie i intensywność odcieni możemy swobodnie regulować tak z poziomu panelu na lampie, jak i aplikacji Sidus Link. Jeśli chodzi o funkcjonowanie fizycznych przycisków, to nie jest to najlepsza metoda sterowania światłem – zwłaszcza, kiedy tubę zamocujemy na statywie czy elementach scenografii, może to być dość uciążliwe. Jednak sytuacja diametralnie zmienia się, gdy skorzystamy z oprogramowania dostępnego dla telefonów i tabletów z systemem Android i iOS. To bardzo przyjazne i wygodne rozwiązanie. Z poziomu urządzenia mobilnego możemy włączać/wyłączać oświetlenie, dowolnie je ustawić, a także w trakcie sesji zdjęciowej czy nagraniowej swobodnie edytować. Samo oprogramowanie działa płynnie i jest bardzo intuicyjne – warto korzystać z suwaków i pokręteł, aby precyzyjnie ustawić moc czy odcień światła. W aplikacji możemy także wybrać zaprogramowane efekty świetlne, np. tęczę czy ognistą iluminację. W zależności od wybranego modelu lampy mamy do dyspozycji siedem propozycji w najmniejszej i aż szesnaście w największej. To zdecydowanie dobre rozwiązanie dla osób nagrywających krótkie klipy czy teledyski, w których efekty świetlne odgrywają pierwszoplanową rolę.

Fot. DAVE.amsterdam

Fot. DAVE.amsterdam

Największą zaletą rozwiązań Amaran jest ich mobilność – lampy są lekkie i poręczne, a producent wyposażył je w przydatne akcesoria, pozwalające na ich montaż w różnorodnych pozycjach i scenografiach. Oczywiście znajdziemy tutaj standardowe gwinty do wkręcenia na statywie, ale w zestawie znajdują się także śruby oczkowe, pozwalające na podwieszenie lampy na linkach oraz mocne magnesy do przytwierdzenia do metalowych powierzchni. Te ostatnie są dostatecznie mocne do mocowania na płaskich elementach, ale jeśli chcemy umieścić lampę np. na zaokrąglonym drążku, bądź na ramie tła fotograficznego, istnieje ryzyko odpadnięcia. Każda z propozycji Amaran ma kąt świecenia 180 stopni i na tę cechę trzeba zwrócić uwagę, planując scenografię. Mimo, że tuba ma kształt walca, jej światło nie będzie rozproszone dookoła jej osi. Połowiczna koncentracja z pewnością przypadnie do gustu portrecistom oraz fotografom produktowym, którzy poszukują punktowego, mocnego doświetlenia. W zestawie zabrakło mi jednak choćby niewielkiego gripa, do którego można przymocować lampę, aby trzymać ją w ręce podczas bliższych kadrów. Brak tego rozwiązania utrudnia także malowanie światłem, zwłaszcza w dwóch mniejszych modelach, gdzie część świetlnego miecza będzie zasłonięta dłonią. Lampy Amaran mają klasę szczelności IP20, co oznacza, że oprawa jest całkowicie bezpieczna podczas trzymania w ręce, ale nie jest odporna na działanie wody. Trochę szkoda, bo to ogranicza jej pracę tylko do wnętrz, a i chęć zabawy z wodą na planie zdjęciowym może uszkodzić urządzenie.

Warto pochwalić producenta za jakość wykonania. Materiały użyte do produkcji są wysokiej jakości, panele świetlne nie nagrzewają się dzięki zastosowaniu pasywnego chłodzenia i gwarantują stabilną pracę. Przydatne są torby transportowe z praktycznymi przegródkami na akcesoria, choć szkoda, że w zestawie z najmniejszym modelem otrzymujemy jedynie ochronny worek. Duży plus za dostarczenie ładowarki z kablem, choć ten mógłby być nieco dłuższy.

Fot. DAVE.amsterdam

Dla kogo zatem są lampy świetlne Amaran? Model PT1c to bardzo podstawowe narzędzie do oświetlenia niewielkiej powierzchni czy punktowego doświetlenia wąskiej, statycznej sceny. To rozwiązanie przydatne dla fotografów produktowych czy też osób, które rozpoczynają przygodę z fotografią. Średni model PT2c daje większe możliwości odcięcia tła czy efektów świetlnych w scenografii. Sprawdzi się w pokoju streamera i podczas niewielkich sesji portretowych. Największa lampa PT4c pozwoli w dużym stopniu wypełnić scenę efektownym światłem, a także uzyskać lepsze rezultaty wizualne w bardziej ruchomych scenach. Z powodzeniem może posłużyć za uzupełnienie światła nawet podczas profesjonalnych sesji nagraniowych. Bez względu jednak na wybór wielkości lampy, ich użytkownicy docenią przyjazną obsługę, możliwość prostej konfiguracji kilku lamp w większym systemie oraz bardzo dobre, jasne, efektowne światło.

Specyfikacja

CENA Kolejno 560, 1 200, 1 730 PLN

Kolejno 560, 1 200, 1 730 PLN PORT USB-C

USB-C CZAS ŁADOWANIA kolejno 110, 170, 190 minut

kolejno 110, 170, 190 minut CZAS DZIAŁANIA PRZY NAJWYŻSZEJ JASNOŚCI 70, 170, 170 minut