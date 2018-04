Nowe mobilne procesory Intel Core

Laptopy do gier już niedługo staną się jeszcze lepsze. Intel właśnie zaprezentował mobilne procesory ósmej generacji należące do serii H i U. Gwiazdą wśród nich jest Core i9-8950HK – pierwsza sześciordzeniowa jednostka przeznaczona do laptopów.

Ósma generacja procesorów serii H Intela zbudowana jest w architekturze Coffee Lake. Najważniejszą spośród nowości jest niewątpliwie Intel Core i9: sześciordzeniowy, dwunastowątkowy czip, który będzie mógł osiągnąć prędkość 4,8 GHz w trybie Turbo Boost. Producent przekonuje, że procesor ten zapewni komputerom o 29% sprawniejsze działanie w porównaniu z siódmą generacją podzespołów. Szczególnie dobrze szybkość ta ma być odczuwana w grach (o 41% większa wydajność) i edycji wideo (59% przy pracy z materiałem w 4K). Oprócz i9 zaprezentowano także inne procesory z serii H oznaczone nazwą i7 oraz podzespoły należące do serii U: i7, i5, i3 oraz Xeon.

Procesory ósmej generacji zostaną wyposażone w technologię Optane Memory. Służy ona do przyspieszenia procesu otwierania programów z twardych dysków SATA. Intel zapowiada, że dzięki integracji z Optane gry będą ładowały się do 4,7 razy szybciej, niż dotychczas, a otwieranie multimediów przyspieszy 1,7 razy. Technologia będzie dostępna zarówno w procesorach desktopowych, jak i mobilnych. Podzespoły w nią wyposażone będą oznaczone symbolami i9+, i7+ i i5+.