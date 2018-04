Który model gramofonu Bluetooth powinienem wybrać?

Dużo zależy od tego, czy jesteś początkującym miłośnikiem czarnych płyt czy też masz nieco więcej doświadczenia w tym zakresie. Nie oznacza to, że bezprzewodowy sprzęt jakoś specjalnie różni się od tego klasycznego: chodzi raczej o to, jakie dodatkowe akcesoria gramofonowe już posiadasz.

Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z winylami, mogą zainteresować się modelem Audio-Technica AT-LP60BT (800 PLN, www.tophifi.pl). Ten prosty w użyciu gramofon z napędem paskowym posiada wbudowany przedwzmacniacz i wkładkę Audio-Technica Dual MM.

Jeśli masz nieco więcej doświadczenia z czarnymi płytami, warto zainwestować w TEAC TN-400BT (1 800 PLN, www.tophifi.pl), wyposażony w możliwość eksportu nagrań do formatów cyfrowych. Dzięki integracji z kodekiem Bluetooth aptX, utrata jakości dźwięku spowodowana bezprzewodowym przesyłaniem jest właściwie niezauważalna. Równie wart uwagi jest ION Pro 500BT (2 000 PLN, www.salonydenon.pl), który posiada moduł Bluetooth, a co za tym idzie możliwość streamingu do głośników.

Jeśli zaś oprócz winyli planujesz słuchać płyt CD lub zawartości strumieniowanej, sprawdź minisystem TEAC MC-D800 (1 660 PLN, www.tophifi.pl). Wbudowany w niego gramofon jest stabilny, mimo umieszczenia go na szczycie mikrowieży.