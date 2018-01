Japońskie roboty asystujące pielęgniarkom

Szpital Uniwersytecki w Nagoyi właśnie wzbogacił się o kilku nowych pracowników. Są nimi roboty zaprojektowane do pomocy pielęgniarkom podczas nocnej zmiany. Dzięki robotom nie będą one musiały zajmować się zadaniami, które odrywają je od łóżek pacjentów.

Do głównych zadań robotów mają należeć wszelkiego rodzaju zajęcia transportowe – przewożenie środków opatrunkowych, lekarstw i pobranych próbek. Ma to odciążyć pielęgniarki, których na nocnej zmianie pracuje mniej i nie zawsze mogą pozwolić sobie na opuszczenie pacjentów. Technologia wykorzystana w robotach jest zbliżona do tej znanej z… domowych robotów sprzątających. Urządzenia wyposażone są w system mapowania trasy i wykrywania przeszkód; mogą one także prosić ludzi o ustąpienie im drogi i automatycznie wracać do stacji ładowania. Roboty mogą udźwignąć do 30 kg ładunku: pielęgniarki przywołują je za pomocą tabletów.

Cztery maszyny mają rozpocząć patrolowanie korytarzy szpitalnych w godzinach 17-8 już w lutym. Pilotażowy projekt „mechanicznych pielęgniarek” potrwa rok. Jeżeli rozwiązanie to się sprawdzi, roboty zostaną w Nagoyi na stałe, a może trafią i do innych szpitali.