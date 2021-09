Nowe lampy Profoto B10X/B10X Plus

Szwedzka firma Profoto wprowadza na rynek dwie nowe lampy do wideo i zdjęć, modele B10X oraz B10X Plus. Nowości są zaawansowanymi, wszechstronnymi rozwiązaniami, dzięki którym fotografowie i filmowcy mogą łatwo i wygodnie tworzyć i uzupełniać naturalne światło. Co istotne, korzystać z nich mogą zarówno użytkownicy profesjonalnych aparatów fotograficznych, jak i smartfonów (iPhone’ów oraz wybranych modeli z systemem Android).

Nowe lampy są wszechstronnym narzędziami dla każdego twórcy – bez względu na to, czy specjalizuje się on w fotografii czy wideo, nowości idealnie wpiszą się w jego potrzeby. Co istotne, projektując nowe modele, inżynierowie Profoto wzięli pod uwagę fakt, że dla coraz większej liczby osób podstawowym aparatem staje się ten wbudowany w telefon – dlatego też urządzenia są w pełni przygotowane do współpracy z nowoczesnymi smartfonami.

W ofercie Profoto debiutują dwa modele:

B10X – 5 razy mocniejsza niż przeciętna lampa reporterska, oferująca moc 250Ws i 10 przysłon regulacji mocy, z dokładnością co do 1/10 wartości przysłony.

B10X Plus – 10 razy mocniejsza niż przeciętna lampa reporterska, oferująca moc 500Ws i 10 przysłon regulacji mocy, z dokładnością co do 1/10 wartości przysłony.

Jednym z kluczowych atutów nowości Profoto jest ich wszechstronność i wygoda obsługi – nie ma znaczenia, czy użytkownik rejestruje wideo, czy zdjęcia – w każdym z tych zastosowań lampy sprawdzą się doskonale. Nie przegrzewają się, błyskawicznie się przeładowują, są łatwe w obsłudze i zawsze działają doskonale.

Obie nowości są lampami niezwykle łatwymi w użyciu – bezpośrednio po wyjęciu z pudełka. Cechuje ją przejrzysty i minimalistyczny interfejs, a aplikacja Profoto ułatwia przeglądanie i sterowanie wszystkimi ustawieniami lampy z poziomu smartfona (pozwalając również na wygodne instalowanie aktualizacji jej oprogramowania). Oba modele są też na tyle lekkie i kompaktowe, by asystent fotografa mógł trzymać je w dłoni (ułatwia to wygodny uchwyt).

Co istotne, Profoto B10X /B10X Plus wyposażone są w technologię Profoto AirX, która pozwala na skorzystanie z lamp również podczas fotografowania smartfonem – dzięki czemu użytkownik może fotografować, edytować i publikować zdjęcia (np. w social mediach) z poziomu jednego urządzenia.

Lampy są oczywiście kompatybilne z systemem modyfikatorów do kształtowania światła Profoto – użytkownik może wybrać dowolne narzędzie z rodziny lekkich modyfikatorów OCF lub wybrać spośród ponad 120 narzędzi do kształtowania światła dostępnych w asortymencie Profoto (filtrów, nakładek, rozpraszaczy itp.).

Nowe lampy są już dostępne na polskim rynku, w ofercie firmy K-Consult – oficjalnego dystrybutora produktów Profoto w Polsce. Profoto B10X kosztuje 8 890 zł, a za Profoto B10X Plus zapłacimy 9 990 zł.