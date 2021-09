Nowy zwiastun DEATHLOOP na Playstation Showcase

Podczas pokazu Playstation Showcase ujawniono nowy zwiastun, który prezentuje fabułę gry DEATHLOOP – pierwszoosobowej strzelanki od studia Arkane Lyon.

Colt, nasz cierpiący na amnezję bohater, szuka sposobu na wydostanie się ze szponów programu AEON i opuszczenie wyspy Blackreef. Gracz musi rozwikłać zagadkę trudnej sytuacji Colta i postarać się, żeby jego rywalka Julianna nie wpakowała mu wcześniej kilku kulek.



W zwiastunie można również posłuchać kawałka wyprodukowanego specjalnie do DEATHLOOP. Utwór zatytułowany jest „Down the Rabbit Hole”, a stworzyli go Sencit z udziałem Samanthy Howard i Haqqa.



Premiera DEATHLOOP odbędzie się już 14 września jedynie na PlayStation 5 (PS5) i PC.