MSI Modern AM241P 11M: piękno i wydajność

Służbowe obowiązki z dnia na dzień zaprzątają nam sporo uwagi. Wideokonferencje, raporty, projekty, zlecenia… gdy na głowie mamy tyle spraw, po prostu nie możemy pozwolić sobie na jakiekolwiek problemy natury sprzętowej. Wydajny, funkcjonalny komputer jest podstawą każdego domowego (i nie tylko) biura: dzięki niemu praca będzie szła sprawniej, a nasza produktywność utrzyma się na wysokim poziomie. Na dodatek urządzenia dla profesjonalistów są wyposażone w szereg technologii dbających o oczy i postawę użytkownika, które ograniczą nasze zmęczenie po ośmiu godzinach wpatrywania się w ekran.

Prawdziwym przebojem na rynku komputerów do pracy są modele all-in-one: ich eleganckie, smukłe formy wprowadzają przyjemny ład w miejscu pracy i pozwalają skupić się na tym co ważne. Tego typu sprzęt znajdziesz w ofercie każdego producenta, ale jeśli chcesz wyposażyć swoje domowe biuro w najlepsze możliwe rozwiązanie, zwróć uwagę na MSI Modern AM241P 11M – stylową i wydajną propozycję, która stanie się nieodłącznym towarzyszem twoich służbowych zmagań.

Płaszczyzna mocy

Aż trudno uwierzyć, że wewnątrz tak smukłej obudowy kryją się tak potężne podzespoły. Modern AM241P 11M ma zaledwie 195 milimetrów grubości, dzięki czemu nie będziesz mieć problemów z jego ustawieniem nawet na małym biurku. Podstawa jest regulowana, pozwalając zarówno na podniesienie ekranu, jak i jego nachylenie. W ten sposób precyzyjnie dopasujesz komputer do swojego miejsca pracy i zadbasz o odpowiednią ergonomię.

Wąskie, eleganckie ramki otaczają 24-calowy panel IPS o rozdzielczości 1080p. Ekran charakteryzuje się wysoką jasnością, a dzięki powłoce antyrefleksyjnej skorzystasz z niego także w ostrym słońcu. Został on wyposażony w rewolucyjną technologię Anti-Flicker, eliminującą migotanie obrazu, które powoduje bóle głowy i zmęczenie oczu. Jeśli zdarza ci się pracować po zmierzchu, na pewno docenisz tryb Less Blue Light, który odfiltruje zaburzające cykl snu niebieskie światło, zapewniając ci tym samym spokojny sen. Szerokie pole widzenia 178 stopni ułatwi natomiast prezentację wyników twojej pracy współpracownikom.

Co ciekawe, MSI postanowiło zrezygnować z internetowego „oczka”, umiejscowionego ponad ekranem. Zamiast niego do dyspozycji otrzymasz odłączaną kamerę FHD, która zadba o to, żeby twój wizerunek pozostał jak najbardziej profesjonalny. Dwa głośniki 3 W i oprogramowanie MSI Center zagwarantują ci natomiast w pełni zrozumiałe połączenia audio.

Modern AM241P 11M oferuje także bogactwo dostępnych portów: od USB-C i USB-A po Ethernet, HDMI i minijacka. Akcesoria bezprzewodowe podłączysz do komputera za pośrednictwem Bluetootha, zaś dzięki Wi-fi możesz zapomnieć o dodatkowych przewodach. Wsparcie dla standardu montażowego VESA pozwoli ci zawiesić komputer na ścianie, uwalniając jeszcze więcej miejsca na biurku.

Pracownik miesiąca

W pracy liczy się nie tylko ergonomiczny ekran i możliwość podłączenia wszystkich akcesoriów: tutaj potrzebujemy przede wszystkim wydajności. W linii Modern AM241P 11M znajdziemy szybkie procesory (w najwyższej wersji nawet Intel Core i7 1165G7) z grafiką Iris Xe, maksymalnie 64 GB RAM-u oraz pojemne dyski wewnętrzne SDD do 512 GB. Tak wyposażony sprzęt zadowoli nawet najbardziej zaawansowanych adeptów multitaskingu, zaś po zakończeniu pracy posłuży ci także do edycji zdjęć i filmów.

Rozszerzanie pamięci jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek, a to za sprawą konstrukcji Storage Rapid Upgrade, nie wymagającej rozkręcania całego urządzenia. Komputer otrzymał także system chłodzenia klasy serwerowej, skutecznie odprowadzający ciepło generowane przez podzespoły i zapewniając wysoką wydajność i stabilność nawet w ogniu zadań.

Osoby, które prowadzą własny biznes, dobrze wiedzą, jak ważne jest bezpieczeństwo danych. Modern AM241P 11M obsługuje technologię Trusted Platform Module, stworzoną po to, by dać ci pełną kontrolę nad sprzętowym zabezpieczeniem najważniejszych plików. Pozwala ona szyfrować poufne dokumenty i hasła dostępu za pomocą dedykowanych kluczy, do których dostęp będą miały jedynie upoważnione osoby.

Propozycja all-in-one od MSI to także urządzenie, które bezbłędnie wpasuje się w twój służbowy ekosystem. Funkcja Instant Display pozwala podłączyć go do dowolnego komputera w charakterze monitora, ciesząc się wszystkimi zaletami, jakie zapewnia jego duży i jasny ekran. Jeśli potrzebujesz więcej przestrzeni na okna, możesz natomiast skorzystać z portu HDMI i podłączyć doń dodatkowy wyświetlacz. Do dyspozycji otrzymasz także szczegółowe menu ustawień ekranu, pozwalające precyzyjnie dobrać odpowiednią temperaturę barw, ostrość i kontrast. Jego obsługę ułatwia pięciokierunkowy joystick, umieszczony z tyłu obudowy.

Wybierając MSI Modern AM241P 11M masz pewność, że w pełni wykorzystasz swoją produktywność i kreatywność. Więcej informacji na temat komputera znajdziesz na stronie www.pl.msi.com.