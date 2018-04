Smart Pack 2018 to VoD szyte na miarę

Łatwiejsza aktywacja, jeszcze więcej treści i wolność wyboru – to nowe elementy, które wyróżniają ofertę Samsung Smart Pack 2018. Przy zakupie wybranych telewizorów z linii QLED TV lub innych modeli z 2018 roku z ekranami o przekątnej 65 cali i większymi można odebrać vouchery, umożliwiające dostęp do czterech wybranych przez użytkownika aplikacji. W ofercie znalazły się HBO GO, Showmax, IPLA, FilmBox Live, player+, VoD Onet oraz ELEVEN SPORTS.

Wprowadzając linię telewizorów QLED w 2017 roku, Samsung po raz pierwszy zaprezentował ofertę Smart Pack i tym samym zaproponował ekskluzywny pakiet, gdzie w parze ze świetnej jakości dużym ekranem szła zróżnicowana oferta treści wideo. Dziś promocyjna oferta powraca w jeszcze lepszej, bogatszej wersji.

Samsung Smart Pack 2018

Po raz pierwszy widzowie kupujący nowe telewizory Samsung QLED 2018 oraz inne modele z serii na 2018 rok o przekątnej ekranu 65 cali i większej, sami skomponują swój promocyjny Smart Pack. Będą mogli cieszyć się bogatą ofertą seriali HBO, największymi ligami piłkarskimi, turniejami siatkarskimi, filmami Disney’a lub polskimi i zagranicznymi hitami filmowymi w player+ na dużym ekranie i w świetnej jakości.

Pakiet Smart Pack to unikalna na polskim rynku oferta, dzięki której użytkownicy będą mogli wybrać dostęp do 4 z 7 oferowanych serwisów. Wśród nich znajdują się HBO GO (na 3 miesiące), IPLA (na 6 miesięcy), FilmBox Live (na 6 miesięcy), player+ (na 6 miesięcy), VoD Onet (na 6 miesięcy), Showmax (na 6 miesięcy) oraz ELEVEN SPORTS (na 6 miesięcy).

Łatwiejsza aktywacja

W tym roku odbiór benefitu będzie jeszcze łatwiejszy. Powstała dedykowana aplikacja, którą posiadacze nowych telewizorów QLED TV i innych objętych promocją znajdą na swoim Smart TV. Po zakupie objętych promocją produktów wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

– uruchomić telewizor i wejść do aplikacji Smart Pack;

– pobrać w aplikacji Smart Pack unikalny numer produktu i wpisać unikalny numer seryjny telewizora;

– wybrać 4 z 7 dostępnych aplikacji i odebrać vouchery aktywacyjne.

Promocja trwa od 7 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania puli voucherów. Pakiet Smart Pack 2018 można odebrać w terminie do 30 dni od daty zakupu produktu, a vouchery aktywować w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Regulamin promocji i szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.smartpack2018.samsung.pl