HBO najprawdopodobniej wyprodukuje kolejny prequel „Gry o tron”

W tym post-apokaliptycznym, przekraczającym granice gatunków serialu, kalifornijskie miasteczko Glendale zamieszkują grasujące w okolicy gangi osiłków, grupy gamerów, członkowie Klubu 4-H i inne przerażające plemiona, które walczą o przetrwanie u progu katastrofy nuklearnej (i to w dniu wielkiej imprezy…ups). DAYBREAK to opowieść o losach eklektycznej grupy ocalonych w tej dziwnej, zdradzieckiej rzeczywistości. Serial to po części saga o samurajach, po części opowieść o dojrzewaniu, z domieszką Battle Royale. DAYBRAKE to serial dla Generacji A (A jak Apokalipsa! Kumasz?) przeznaczony dla widzów pełnoletnich.

