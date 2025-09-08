James Dyson prezentuje przyszłość sprzątania i pielęgnacji

Sir James Dyson pojawił się w berlińskim sklepie Dyson za kierownicą zabytkowego MINI – samochodu, który od lat jest symbolem przełomowych innowacji inżynieryjnych. Ten sam duch przełamywania schematów towarzyszył premierze najnowszych produktów marki Dyson, które – jak podkreśla ich twórca – powstają po to, aby realnie rozwiązywać problemy użytkowników.
„Na przestrzeni lat na nowo przemyśleliśmy format produktów dzięki badaniom, technologii i inżynierii. Od odkurzacza cyklonowego po wentylator bezłopatkowy i suszarkę Supersonic – zawsze zmienialiśmy standardy. Dziś robimy to ponownie” – powiedział James Dyson, prezentując aż 11 premierowych urządzeń.
Najcieńszy odkurzacz świata
Najwięcej uwagi przyciągnął Dyson PencilVac, smukły odkurzacz o średnicy zaledwie 38 mm, napędzany nowym silnikiem Hyperdymium 140k. Dzięki kompaktowej konstrukcji czyści we wszystkich kierunkach, wsuwa się pod meble i wykorzystuje zielone światło laserowe do wykrywania najmniejszych zabrudzeń.
Klasyki w nowej odsłonie
Dyson pokazał też nową generację bestsellerowych rozwiązań:
- Dyson V8 Cyclone – bezprzewodowy odkurzacz z większą mocą ssania i dłuższym czasem pracy.
- Dyson V16 Piston Animal – wyposażony w elektroszczotkę All Floor Cones Sense oraz technologię Dynamic Cyclones, która zapewnia wyjątkową skuteczność w całym domu.
Inteligentne sprzątanie i higiena
Nowością jest mop elektryczny Dyson Clean+Wash Hygiene, który eliminuje problem niehigienicznych filtrów, oraz robot sprzątający Dyson Spot+Scrub Ai, zdolny wykrywać i usuwać plamy dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji i kamerze wspomaganej zielonym światłem LED.
Komfort i design w codziennym życiu
W Berlinie zadebiutowały także urządzenia dla wymagających domów i użytkowników:
- oczyszczacz powietrza Dyson HushJet Purifier Compact, pracujący niemal bezgłośnie,
- odświeżony wentylator Dyson Cool CF1 i termowentylator Hot+Cool HF1 Remote Link Pre-Heat,
- a także najbardziej zaawansowana suszarka Dyson Supersonic r i nowy multi-styler Airwrap Co-anda 2x.
Dyson wkracza do świata beauty
Największą niespodzianką okazała się premiera linii kosmetyków Dyson Omega. To pierwsze produkty pielęgnacyjne marki, w których wykorzystano naturalne składniki uprawiane na własnych farmach Dyson w Wielkiej Brytanii – połączenie technologii i rolnictwa w służbie zdrowia włosów.
Nowe produkty Dyson trafią na rynek stopniowo – część z nich jest już dostępna, kolejne pojawią się w 2026 roku. Jedno jest pewne: podobnie jak kultowy MINI w świecie motoryzacji, urządzenia Dyson redefiniują to, jak patrzymy na codzienne domowe rytuały.