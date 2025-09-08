James Dyson prezentuje przyszłość sprzątania i pielęgnacji

Sir James Dyson pojawił się w berlińskim sklepie Dyson za kierownicą zabytkowego MINI – samochodu, który od lat jest symbolem przełomowych innowacji inżynieryjnych. Ten sam duch przełamywania schematów towarzyszył premierze najnowszych produktów marki Dyson, które – jak podkreśla ich twórca – powstają po to, aby realnie rozwiązywać problemy użytkowników.

„Na przestrzeni lat na nowo przemyśleliśmy format produktów dzięki badaniom, technologii i inżynierii. Od odkurzacza cyklonowego po wentylator bezłopatkowy i suszarkę Supersonic – zawsze zmienialiśmy standardy. Dziś robimy to ponownie” – powiedział James Dyson, prezentując aż 11 premierowych urządzeń.

Najcieńszy odkurzacz świata

Najwięcej uwagi przyciągnął Dyson PencilVac, smukły odkurzacz o średnicy zaledwie 38 mm, napędzany nowym silnikiem Hyperdymium 140k. Dzięki kompaktowej konstrukcji czyści we wszystkich kierunkach, wsuwa się pod meble i wykorzystuje zielone światło laserowe do wykrywania najmniejszych zabrudzeń.

Klasyki w nowej odsłonie

Dyson pokazał też nową generację bestsellerowych rozwiązań:

Dyson V8 Cyclone – bezprzewodowy odkurzacz z większą mocą ssania i dłuższym czasem pracy.

Dyson V16 Piston Animal – wyposażony w elektroszczotkę All Floor Cones Sense oraz technologię Dynamic Cyclones, która zapewnia wyjątkową skuteczność w całym domu.

Inteligentne sprzątanie i higiena

Nowością jest mop elektryczny Dyson Clean+Wash Hygiene, który eliminuje problem niehigienicznych filtrów, oraz robot sprzątający Dyson Spot+Scrub Ai, zdolny wykrywać i usuwać plamy dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji i kamerze wspomaganej zielonym światłem LED.

Komfort i design w codziennym życiu

W Berlinie zadebiutowały także urządzenia dla wymagających domów i użytkowników:

oczyszczacz powietrza Dyson HushJet Purifier Compact, pracujący niemal bezgłośnie,

odświeżony wentylator Dyson Cool CF1 i termowentylator Hot+Cool HF1 Remote Link Pre-Heat,

a także najbardziej zaawansowana suszarka Dyson Supersonic r i nowy multi-styler Airwrap Co-anda 2x.

Dyson wkracza do świata beauty

Największą niespodzianką okazała się premiera linii kosmetyków Dyson Omega. To pierwsze produkty pielęgnacyjne marki, w których wykorzystano naturalne składniki uprawiane na własnych farmach Dyson w Wielkiej Brytanii – połączenie technologii i rolnictwa w służbie zdrowia włosów.

Nowe produkty Dyson trafią na rynek stopniowo – część z nich jest już dostępna, kolejne pojawią się w 2026 roku. Jedno jest pewne: podobnie jak kultowy MINI w świecie motoryzacji, urządzenia Dyson redefiniują to, jak patrzymy na codzienne domowe rytuały.