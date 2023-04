Wraz z BMW i7 M70 xDrive BMW M prezentuje elektryczny, usportowiony samochód będący topowym wariantem nowego BMW serii 7.

To najmocniejszy model z napędem elektrycznym w całym portfolio BMW Group. Nowe BMW i7 M70 xDrive z silnikami elektrycznymi na przedniej i na tylnej osi generującymi łącznie maksymalną moc systemową 660 KM oraz z układem jezdnym M oferuje idealne połączenie elektromobilności i osiągów, a tym samym niespotykane w segmencie luksusowym wrażenia z jazdy. Topowy model nowego BMW serii 7 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,7 s, co czyni go najszybszym samochodem BMW z napędem elektrycznym. Prędkość maksymalna ograniczona jest elektronicznie do 250 km/h.

BMW i7 M70 xDrive zostanie zaprezentowane podczas międzynarodowych targów motoryzacyjnych Auto Shanghai (od 18 do 27 kwietnia 2023 r.) w Chinach. Wprowadzenie na światowe rynki rozpocznie się w drugiej połowie 2023 r.