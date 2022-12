Nowe akcesoria dla fanów marki Apple (i nie tylko) od Native Union

Popularny producent akcesoriów, marka Native Union, wprowadził do sprzedaży nowe gadżety.

Fold Laptop Stand

Kompaktowy, składany, przenośny. Podnieś poziom pracy zdalnej w dowolnym miejscu dzięki łatwej do przenoszenia podstawce pod laptopa. Ta smukła, liniowa konstrukcja podpiera laptopa lub tablet pod wygodnym kątem, poprawiając postawę i produktywność oraz zapewniając stały przepływ powietrza do urządzenia.

Ergonomiczna, podwyższona konstrukcja zapewnia zoptymalizowany kąt widzenia i lepszą postawę. Lekka i wyjątkowo smukła konstrukcja składa się na płasko. Wykonana jest z wytrzymałego aluminium i antypoślizgowych podkładek silikonowych dla zwiększenia stabilności. Elegancka krzyżowa struktura pasuje do wszystkich laptopów i tabletów. W zestawie znajduje się etui, które zapobiega zarysowaniom podczas podróży.

192 PLN, produkt na nativeunion.com

Belt Cable Duo

Być może najlepszy kabel, którego szukałeś. Rozwiąż wszystkie swoje potrzeby związane z zasilaniem dzięki najbardziej zrównoważonemu i uniwersalnemu ładowaniu. Zaprojektowany z myślą o najwyższej wygodzie i wszechstronności, ten wyjątkowy kabel do wielu urządzeń zawiera złącza USB-C i Lightning w jednym kablu i jest zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami trwałości, aby wytrzymać nawet najbardziej aktywne całodzienne użytkowanie na wszystkich urządzeniach.

Obsługuje on szybkie ładowanie Power Delivery do 60 W dla laptopów typu C i ładuje iPhone’a do 50% baterii w mniej niż 30 minut. Kabel ma wzmocniony oplot i bardzo mocny rdzeń z włókna aramidowego. W dodatku można wyeliminować plątanie dzięki skórzanemu paskowi z recyklingu.

240 PLN, produkt na nativeunion.com

NOWOŚCI Z SERII THE MAISON KITSUNÉ COLLECTION

Profile Fox Leather Magnetic Card Case For iPhone 14 Pro

Klasyczna elegancja spotyka się z przemyślaną wygodą. iPhone i portfel w jednym ułatwiają codzienność w majestatycznych odcieniach prawdziwej skóry, z wytłoczonym emblematem Maison Kitsuné dla subtelnego szyku.

Smukła konstrukcja mieści dwie najczęściej używane karty. Etui wykonane jest z naturalnej włoskiej skóry pochodzenia ekologicznego i wytłoczone z kultowym lisem z profilu Maison Kitsuné. Dostępne są dwa kolory: Medium Blue oraz Wine Lees. Silne wbudowane magnesy zabezpieczają karty i zapewniają wygodny dostęp zatrzaskowy. Case ochrania smartfona przy upadku z wysokości do 1,8 m. Podszewka z mikrofibry z recyklingu, podniesione krawędzie i zamknięta konstrukcja u dołu zapewniają dodatkową ochronę. Etui jest kompatybilne z ładowarką i akcesoriami MagSafe.

578 PLN, produkt na nativeunion.com

Profile Fox Leather Case For AirPods Pro (2nd Gen)

Ochronny case na etui AirPods Pro drugiej generacji w majestatycznych odcieniach prawdziwej skóry z wytłoczonym emblematem Maison Kitsuné, dostępny w kolorze Medium Blue lub Wine Lees. Zapewnia bezproblemowy dostęp do słuchawek AirPods Pro, portu ładowania, elementów sterujących i głośnika, choć blokuje pętlę na smycz. Kompatybilny jest z ładowaniem bezprzewodowym Qi i MagSafe.

289 PLN, produkt na nativeunion.com

Profile Fox Leather Strap For Apple Watch (42/44/45 mm)

Nadaj swojemu Apple Watch wyrafinowany wygląd dzięki Maison Kitsuné. Ponadczasowy pasek wykonany został z naturalnej włoskiej skóry pochodzenia ekologicznego. Ponadczasowy dodatek powstał również w kolorze Medium Blue i Wine Lees. Charakteryzuje go smukły i minimalistyczny design oraz obecność najwyższej jakości stali nierdzewnej. Miękka wyściółka ze skóry nubukowej zapewnia wygodę noszenia przez cały dzień.

385 PLN, produkt na nativeunion.com