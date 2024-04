Nowa seria profesjonalnych monitorów Sony, w tym flagowy model 98-calowy

Nowy flagowy monitor profesjonalny FW-BZ53L o przekątnej 98 cali łączy w sobie antyodblaskową powierzchnię z wyjątkową jakością obrazu i wysoką jasnością. Sony dodaje 98-calową opcję do swojej linii BZ30L, podczas gdy nowe serie FWD 7, 8 i 9 zapewniają kinowe wrażenia w pomieszczeniach mieszkalnych.

Firma Sony ogłosiła dziś, że rodzina monitorów profesjonalnych BRAVIA powiększa się o zupełnie nowy, flagowy 98-calowy monitor z serii FW-BZ53L, wyposażony w powłokę Deep-Black Non-Glare Poszerzeniu ulega tez oferta podstawowych monitorów serii BZ30L do której dla klientów w Europie dołącza monitor w wersji 98-calowej. Niedawno ogłoszone modele BRAVIA 7, BRAVIA 8 i BRAVIA 9 są najnowszymi dodatkami do gamy Bravii FWD, które trafiają na rynek z 3-letnim profesjonalnych wsparciem Prime Support firmy Sony.

Dodanie 98-calowego monitora do istniejącej gamy monitorów profesjonalnych BRAVIA oznacza, że klienci mają większy wybór ekranów o wyjątkowej jakości, dostosowanych do ich potrzeb i warunków otoczenia. Nowy model FW-98BZ53L to najnowsza propozycja Sony z technologią Deep-Black Non-Glare, która uzupełnia istniejącą gamę monitorów BZ40L z modelami o przekątnych od 55 do 85 cali. W modelu BZ53L dodano zupełnie nowe funkcje zaprojektowane z myślą o optymalizacji wyświetlania w galeriach handlowych, salach konferencyjnych czy placówkach edukacyjnych.

Unikalna, matowa powłoka Deep-Black firmy Sony sprawia, że monitory BZ53L charakteryzują się niskim poziomem odbić, wysokim kontrastem i rewelacyjną jakością obrazu. Cechy te są odpowiedzią na typowe wyzwania związane z wyświetlaniem treści Digital Signage w problematycznych lokalizacjach z intensywnym oświetleniem i sprawiają, że seria BZ53L jest idealnym wyborem dla sklepów, dużych sal wykładowych, sal konferencyjnych oraz recepcji.

Niektóre cechy nowego 98-calowego wyświetlacza:

Wiodący w swojej klasie poziom zamglenia (haze) – 47% z filtrem Low Reflection

Technologia podświetlenia Full Array Local Dimming zapewnia lepszy kontrast i efektywne wykorzystanie energii

Wyjątkowa jasność 780 nitów zapewnia doskonałą widoczność w różnych warunkach oświetleniowych.

Płynny i krystalicznie czysty ruch dzięki panelowi 4K 120 Hz oraz technologii XR Motion Clarity i XR Clear Image.

Wzmocnienie kolorów XR Triluminos Pro dla szerszej, dokładniejszej palety barw

Wsparcie dla pracy w trybie 24/7 i tryb Pro dla łatwej personalizacji

Nowe modele z tunerami BRAVIA 7 (FWD-XR70), 8 (FWD-XR80) i 9 (FWD-XR90) wyróżniają się najlepszą w historii firmy Sony jasnością i jakością dźwięku, a także lepszą intensywnością barw, wyraźnymi szczegółami cieni w ciemnych scenach oraz dźwiękiem emitowanym bezpośrednio z ekranu, który wiernie oddaje intencje twórców kina. Bravia FWD 7, 8 i 9 Sony Professional Displays and Solutionsto idealne rozwiązanie do wysokiej klasy instalacji kina domowego. Wyświetlacze te korzystają z wyjątkowego, 3-letniego wsparcia technicznego dla klientów i zapewniają wysoką luminancję szczytową, głęboką czerń, doskonały kontrast i piękne, naturalne kolory.

Model FW-98BZ30L jest wyposażony w procesor XR, jasność 440 nitów, niezrównaną jakość obrazu, szerokie kąty widzenia, funkcje profesjonalne i platformę System on a Chip (SoC). Podobnie jak inne modele z serii BZ30L, 98-calowy monitor zawiera również elementy ekologiczne – od wykorzystania plastiku z recyklingu SORPLAS po ECO Dashboard, który pozwala lepiej zrozumieć zużycie energii w zależności od konfiguracji.

Zoptymalizowany pod kątem środowisk komercyjnych, w których wymagana jest niezawodność, jakość obrazu i szeroka kompatybilność, a także rozmiary od 43 do 98 cali, nowy dodatek do tej linii oznacza, że Sony oferuje więcej opcji wyświetlania, aby zaspokoić praktycznie każdą potrzebę.

Więcej informacji na temat profesjonalnych wyświetlaczy Sony można znaleźć na stronie Profesjonalne systemy wyświetlające – Sony Pro.