Kolekcja Sorel FW2024: jesteś gotowy na zimowe wyprawy?

SOREL, kanadyjska marka założona w 1962 roku, łączy fachowe rzemiosło i nowoczesny design, tworząc obuwie na każdą porę roku. Historia SOREL zaczęła się od butów premium, wykonanych przy zachowaniu wyjątkowej równowagi konstrukcji i ochrony przed wymagającymi warunkami atmosferycznymi. Dziś SOREL rzuca wyzwanie status quo, tworząc oryginalne obuwie, które przesuwa granice mody funkcjonalnej.

Kolekcja jesień – zima 2024 oferuje różnorodność wzorów, kombinacji kolorystycznych, zastosowanych materiałów i oryginalnych wykończeń. A wszystko – jak na SOREL przystało – przy zachowaniu najwyższej funkcjonalności i dbałości o detale.

Caribou just ikoną marki i od lat najbardziej rozpoznawalnym modelem SOREL. Popularność tych śniegowców jest w 100% uzasadniona, bo oferują doskonałe połączenie stylu z funkcjonalnością. Caribou zostały wykonane z najwyższej jakości nubuku oraz wytrzymałej gumy i mają wodoodporną konstrukcję wspartą uszczelnianymi szwami. Płaska podeszwa i filcowa wkładka efektywnie izolują od zimnego podłoża. Wnętrze wyłożone filcem i miękkim kożuchem syntetycznym zapewnia komfort termiczny aż do -30°C. Cena: 829,99 PLN.

Linia Out’n About IV PUFFY WP to wodoodporne śniegowce o niskim profilu, które zapewniają komfort termiczny na najwyższym poziomie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 200g syntetycznej ociepliny, która dodatkowo zapewnia doskonałą oddychalność. Model mają formowaną wkładkę PU STEADYSOLE, która zapewnia stabilność i komfort podczas chodzenia, a podeszwa wykonana z gumy EVERTREAD zwiększa przyczepność na różnych nawierzchniach. Konstrukcja butów została zaprojektowana tak, aby były łatwe do zakładania i zdejmowania, co zwiększa ich funkcjonalność. Cena: 629,99 PLN.

Damskie buty Sorel Ona RMX Chukka Plus WP to stylowe rozwiązanie na zimowe dni. Zostały wykonane z wysokiej jakości zamszu, skóry oraz tkaniny, zapewniających ochronę przed przemoczeniem. Podszewka z mikropolaru oraz wygodny kołnierz dodatkowo zwiększają komfort noszenia. Buty mają izolację 100g, dzięki czemu doskonale dbają o komfort termiczny w niższych temperaturach. Cena: 579,99 PLN

Klasyki są zawsze w modzie, a OUT N ABOUT IV CLASSIC WP potwierdza tę regułę. Ta kolekcja pozostaje wierna wszystkiemu, co reprezentuje SOREL: z prostymi, funkcjonalnymi detalami, które zapewniają doskonałe wykończenie i niezrównany komfort. Modele Out’n About na cieplejsze dni mają wodoodporną konstrukcję, cholewkę tekstylną i zamszową, bądź ze skóry licowej oraz niezwykle wygodną wkładkę. Wulkanizowana gumowa podeszwa przyciąga wzrok przy każdym kroku. W tych bestsellerach od marki SOREL przemierzysz wiele kilometrów. Cena: 559,99 PLN

Out N About IV Chillz WP to idealny wybór na zimowe miejskie aktywności. Zostały wykonane z wodoodpornej skóry licowej, dzięki czemu zapewniają ochronę przed wilgocią. Podszewka z mikropolaru oraz izolacja o wadze 100 g zapewniają ciepło w niskich temperaturach. Model ma wkładkę PU STEADYSOLE, dzięki której stopa jest odpowiednio podparta i amortyzowana przez cały dzień. Podeszwa z EVERTREAD™ zapewnia doskonałą przyczepność na różnych nawierzchniach. Cena: 599,99 PLN.

Wodoodporne buty damskie Torino V Tall Wp marki Sorel to świeże spojrzenie na zimową klasykę – to buty stylowe i bardzo funkcjonalne. Wodoodporne wykończenie, kołnierz ze sztucznego futra, izolacja 200g i podszewka z mikropolaru zapewniają ciepło i ochronę przed zimną, mokrą pogodą. Formowana podeszwa zewnętrzna z wytrzymałej gumy zapewnia wyjątkową przyczepność nawet na mokrych i oblodzonych chodnikach. Cena: 829,99 PLN.

Modele z kolekcji SOREL FW24 są dostępne m.in. w sklepach Answear.com, Eobuwie.pl, Sportofino oraz Sportofino.com, Sportano.com.