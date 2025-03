Nowa seria iRobot Roomba

iRobot wprowadził na rynek nową serię swoich flagowych urządzeń Roomba. Premiera ta jest największą w 35-letniej historii firmy i stanowi przełom zarówno pod względem technologii, jak i designu. Wśród nowości znalazły się zarówno roboty odkurzające, jak i odkurzająco-mopujące, które wyróżniają się zaawansowanymi systemami nawigacyjnymi, mocnym silnikiem oraz innowacyjnymi rozwiązaniami zwiększającymi skuteczność sprzątania.

Nowa linia Roomba obejmuje modele 105 Combo, 105 Combo + AutoEmpty, 205 DustCompactor Combo, Plus 405 Combo + AutoWash, Plus 505 Combo + AutoWash oraz Max 705 Vac + AutoEmpty. Każdy z nich oferuje unikalne funkcje, które dostosowano do zróżnicowanych potrzeb użytkowników.

Roomba 105 Combo to robot odkurzająco-mopujący, który łączy w sobie dużą moc ssącą (7 000 Pa) oraz inteligentną nawigację LiDAR ClearView, umożliwiającą szybkie i precyzyjne mapowanie przestrzeni. Model ten automatycznie wykrywa dywany i unika ich podczas mopowania, zapewniając skuteczne czyszczenie zarówno podłóg twardych, jak i dywanów. Trzy tryby sprzątania – tylko odkurzanie, tylko mopowanie oraz tryb hybrydowy – pozwalają dostosować działanie urządzenia do aktualnych potrzeb. Jego rozszerzona wersja, 105 Combo + AutoEmpty, dodatkowo wyposażona jest w stację opróżniającą pojemnik na brud, co znacząco redukuje konieczność jego ręcznego czyszczenia. Dzięki temu użytkownik może korzystać z urządzenia przez nawet 75 dni bez konieczności interwencji.

Roomba 205 DustCompactor Combo wyróżnia się innowacyjną technologią kompresji brudu DustCompactor, dzięki której urządzenie może przechowywać zanieczyszczenia przez nawet 60 dni. System ten eliminuje konieczność posiadania osobnej stacji opróżniającej, co czyni model bardziej kompaktowym i wygodnym w użytkowaniu. Robot jest również wyposażony w inteligentne mapowanie przestrzeni za pomocą LiDAR, co pozwala mu skutecznie omijać przeszkody oraz optymalizować trasę sprzątania. Dodatkowo, nakładka mopująca z mikrofibry oferuje trzy poziomy nawilżania, co zapewnia dokładne czyszczenie nawet zaschniętych zabrudzeń.

Modele Plus 405 Combo + AutoWash oraz Plus 505 Combo + AutoWash to roboty odkurzająco-mopujące nowej generacji. Wyposażono je w dwa obrotowe pady mopujące DualClean, które zwiększają skuteczność czyszczenia. Dodatkowo, ich stacje ładująco-czyszczące nie tylko automatycznie usuwają zabrudzenia z pojemnika na kurz, ale również piorą i suszą pady mopujące. Technologia SmartScrub pozwala na intensywniejsze szorowanie powierzchni, co sprawia, że urządzenia te skutecznie usuwają nawet trudne plamy i zabrudzenia. Model Plus 505 Combo dodatkowo oferuje technologię PerfectEdge, która pozwala na jeszcze skuteczniejsze czyszczenie narożników i trudno dostępnych miejsc. Wbudowany system PrecisionVision wykorzystuje sztuczną inteligencję do identyfikacji przeszkód, co zwiększa efektywność sprzątania.

Konkurencja mocno pracowała w ostatnim czasie, ale wygląda na to, że iRobot nie odpoczywał, a szykował mocny powrót z nową linią technologicznych innowacji sprzątających

Z kolei Roomba Max 705 Vac + AutoEmpty to model dedykowany użytkownikom poszukującym wydajnego odkurzacza. Dzięki potężnej mocy ssącej wynoszącej 13 000 Pa oraz technologii CarpetBoost, która automatycznie zwiększa siłę ssania na dywanach, model ten zapewnia gruntowne sprzątanie zarówno twardych podłóg, jak i wykładzin. Wyposażony w system nawigacyjny PrecisionVision oraz sztuczną inteligencję AI, Roomba Max 705 Vac bez trudu omija przeszkody, skutecznie identyfikując obiekty znajdujące się na swojej trasie. Co więcej, jego stacja AutoEmpty pozwala na automatyczne opróżnianie pojemnika na brud przez nawet 75 dni, co czyni go niemal całkowicie bezobsługowym urządzeniem.

Design nowych modeli Roomba również przeszedł metamorfozę. Roboty sprzątające iRobot wyróżniają się nowoczesnym, eleganckim wyglądem, który harmonijnie komponuje się z każdym wnętrzem. Kolorystyka oraz wysokiej jakości materiały nadają im bardziej ekskluzywny charakter, a nowa stylistyka opakowań dodatkowo podkreśla ich innowacyjność. Projektanci postawili na minimalistyczny, ale jednocześnie dynamiczny design, który sprawia, że urządzenia wyglądają nowocześnie i estetycznie.

Nowa linia produktowa iRobot została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wygodzie użytkowników. Wszystkie modele oferują zwiększoną autonomię pracy, a zaawansowane funkcje, takie jak automatyczne wykrywanie dywanów, precyzyjne mapowanie pomieszczeń oraz ulepszone algorytmy sztucznej inteligencji, sprawiają, że sprzątanie staje się jeszcze bardziej efektywne i intuicyjne. Integracja z aplikacją Roomba Home pozwala na pełną kontrolę nad urządzeniem, a kompatybilność z asystentami głosowymi, takimi jak Google Assistant czy Alexa, umożliwia sterowanie robotem za pomocą komend głosowych.

Producent zapewnia, że urządzenia te nie tylko podniosą standardy sprzątania, ale również wprowadzą nową jakość do codziennego zarządzania czystością w domach.