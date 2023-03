Nowa marka laptopów i komputerów gamingowych Lenovo

Granie w gry nie musi odbywać się wyłącznie na sprzęcie z najwyższej półki. Ogłoszona dziś marka Lenovo LOQ — wymawiane „lock” — pozwala nowym graczom na podjęcie pierwszych kroków w ich gamingowych podróżach. Prezentowane urządzenia umożliwiają odkrywanie nowych wirtualnych światów oraz łączenie się z innymi graczami za pomocą sprzętu który w pełni spełni ich oczekiwania i nie będzie wiązał się z dużym wydatkiem.

Nowa linia laptopów gamingowych Lenovo LOQ obejmuje laptopy Lenovo LOQ 16IRH8 i Lenovo LOQ 15IRH8 z procesorem Intel, komputer stacjonarny Lenovo LOQ Tower 17IRB8 oraz laptopy LenovoLOQ 16APH8 i Lenovo LOQ 15APH8 z procesorem AMD. Lenovo LOQ inspiruje się serią Lenovo Legion, czyli legendarną marką premium świata gamingu. Lenovo LOQ czerpie z niej m.in. cechy konstrukcyjne, takie jak porty umieszczone z tyłu urządzenia i jednakowo stylizowane ‘O’ w logo obu marek.

Nowi gracze będą mogli cieszyć się dużym wyborem dzięki gamingowemu portfolio Lenovo LOQ, bez względu na preferowany rozmiar ekranu (15 lub 16 cali), procesor (do 13. gen. Intel Core lub AMD Ryzen z serii 7000) czy grafikę (NVIDIA GeForce RTX 4060). Laptopy gamingowe Lenovo LOQ z procesorami graficznymi NVIDIA mają przełącznik MUX, który podczas rozgrywki umożliwia pominięcie zintegrowanego procesora graficznego poprzez NVIDIA Advanced Optimus. Pozwala to kartom graficznym NVIDIA na jeszcze lepszą optymalizację, co przekłada się na wyższą liczbę klatek na sekundę i mniejsze opóźnienia. Gdy komputer nie jest wykorzystywany do gier, przełącznik MUX pozwala laptopowi korzystać ze zintegrowanej grafiki, optymalizując czas pracy na baterii.

Podzespoły Lenovo LOQ są chłodzone przez maksymalnie cztery rurki cieplne, dwa 85-milimetrowe, szybkie wentylatory 12 V oraz bardzo duże wloty i wyloty powietrza, które łącznie zapewniają do 135 W TDP, zapewniając odpowiednio niskie temperatury i poziom głośności urządzenia, które nie będą przeszkadzać np. w bibliotece czy przestrzeni coworkingowej. Ciesz się niesamowitymi wrażeniami w grach na 16-calowym ekranie (350 nit 16:10 WQXGA 165Hz VRR) dostępny w Lenovo LOQ 16IRH8 i Lenovo LOQ 16APH8 lub dzięki Lenovo LOQ 15IRH8 oraz Lenovo LOQ 15APH8 wyposażone w 15-calowe ekrany (350 nit 16:9 WQHD 165Hz VRR). Oba urządzenia obsługują także technologię NVIDIA G-SYNC, która pozwala graczom zanurzyć się w świecie o żywych kolorach, wyrazistym kontraście i szybkiej częstotliwości odświeżania.

Zainstalowany Lenovo LA AI Chip na wszystkich laptopach Lenovo LOQ — ten sam, który można znaleźć w najnowszych laptopach Lenovo Legion — wykorzystuje Lenovo AI Engine+ do dynamicznego dostosowania mocy i wydajności termicznej, optymalizując liczbę klatek na sekundę w grze. Wykorzystuje nawet uczenie maszynowe do analizy nawyków użytkowania, aby z czasem jeszcze bardziej poprawić wydajność w grach.

Wszystkie laptopy Lenovo LOQ są dostępne z maksymalnie 16 GB pamięci RAM 5600 MHz DDR5 i obsługują do 32 GB pamięci RAM oraz do 1 TB dysku SSD PCIe (sprzedawanych oddzielnie). Wszystkie laptopy mogą być w przyszłości rozbudowywane dzięki dwóm gniazdom na pamięć RAM i dwóm gniazdom PCIe umożliwiającym zwiększenie pamięci RAM i pamięci masowej.

16-calowe gamingowe laptopy Lenovo LOQ wyposażone są w baterię o mocy 80 Wh zapewniającą do 7 godzin pracy z obsługą technologii Super Rapid Charge Pro, która umożliwia szybsze ładowanie i dłuższą żywotność baterii podczas pracy poza domem. Jednocześnie 15-calowe laptopy Lenovo LOQ mają baterię 60 Whr zapewniającą do 6 godzin pracy na baterii z obsługą Super Rapid Charge. Wszystkie laptopy są wyposażone w port USB-C, który obsługuje ładowanie 140 W, zapewniając dodatkową mobilność w podróży.

Zarówno 15-, jak i 16-calowe laptopy Lenovo LOQ są wyposażone w pełnowymiarową klawiaturę do gier Lenovo z klawiaturą numeryczną, skokiem klawiszy wynoszącym 1,5 mm, technologią 100% anti-ghosting zapewniającą błyskawiczną aktywację i precyzyjną kontrolę oraz opcjonalnym 4-strefowym podświetleniem RGB. Wszystko jest umieszczone w wytrzymałej polimerowej obudowie Storm Grey przetestowanej zgodnie z normami MIL-STD 810H6.

Lenovo LOQ Tower 17IRB8

Lenovo LOQ Tower to oczywisty wybór dla początkujących graczy, którzy chcą mieć komputer stacjonarny zapewniający świetną zabawę już na starcie, z możliwością rozbudowy w przyszłości i ciekawym designem. Przednia część przestronnej 17-litrowej obudowy z niebieskimi akcentami w postaci pasków 2D i 3D to ukłon w stronę gamingowego DNA Lenovo Legion, który nie tylko wygląda atrakcyjnie, ale także zapewnia zwiększoną wentylację, która pozwala „oddychać” procesorowi Intel Core i7-13700 13. generacji i najnowszej grafice NVIDIA RTX z serii 40XX podczas intensywnych sesji gamingowych. Pamięć można rozszerzyć do 32 GB 3 200 MHz DDR4 RAM, a rozbudowane opcje pamięci masowej obejmują do 2 TB 3,5″ 7200RPM SATA HDD2, 1 TB PCIe NVMe TLC M.2 2280 SSD2 oraz obsługę do 1 SSD i 2 HDD (sprzedawanych oddzielnie). Komputer łączy się z siecią za pomocą Wi-Fi 6e lub przez port LAN 2,5 Ghz.

Wszystkie urządzenia Lenovo LOQ są wyposażone w system Windows 11. Dzięki aplikacji Lenovo Legion Arena użytkownicy mogą zapisywać wszystkie ulubione tytuły na różnych platformach w jednej centralnej bibliotece, co zapewnia łatwy dostęp i szybkie uruchamianie. W zestawie znajduje się także aplikacja Lenovo Vantage, która oferuje możliwość dostosowania i zmaksymalizowania wydajności urządzenia dzięki zestawowi wszystkich narzędzi w jednym miejscu, w tym overclockingu, sterowania, tuningu wydajności AI oraz pulpitu nawigacyjnego ze wszystkimi najważniejszymi danymi o wydajności podzespołów wyświetlanych w czasie rzeczywistym.