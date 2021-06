Nowa linia produktów od Native Union

Niezależnie od tego, czy działamy zdalnie, czy też w biurze, w pracy spędzamy codziennie wiele godzin. Wiosenno-letnia kolekcja Native Union przeznaczona jest właśnie do celów służbowych – pomoże ona w zwiększeniu produktywności i wygody pracy, jak również wprowadzi do naszego otoczenia sporo elegancji.

W kolekcji znajdziemy designerskie, praktyczne i pieczołowicie wykonane gadżety. Podstawka pod laptopa Rise Laptop Stand (135 PLN) została stworzona z myślą o MacBookach, ale skorzystają z niej także posiadacze innych urządzeń o przekątnej ekranu od 13 do 16 cali i wadze do 3 kg. Podstawka unosi klawiaturę komputera pod kątem 20 stopni i podnosi ekran do góry, przez co w trakcie pracy nie musimy pochylać głowy; możemy korzystać z niej także w sytuacji, gdy trzymamy komputer na kolanach. Jej lekki, minimalistyczny design został zainspirowany sztuką origami, a o wygodny transport zadba system magnetycznego składania.



Idealnym uzupełnieniem podstawki będzie Rise Dock (197 PLN), stacja ładująca kompatybilna z ładowarkami MagSafe. Jej zasada działania jest prosta – wystarczy wsunąć płytkę indukcyjną MagSafe w otwór doka i podłączyć doń iPhone’a w orientacji pionowej lub poziomej. Urządzenie rozpocznie ładowanie, a gdy będziemy musieli na chwilę odłączyć smartfona od ładowarki, zrobimy to jedną ręką, bez konieczności przytrzymywania płytki. Rise Dock został wykonany z wytrzymałych, estetycznych materiałów: solidnego stopu cynku, impregnowanej bawełny i dbającego o podłoże silikonu.



Jeśli nie dysponujemy bezprzewodową ładowarką do iPhone’a, możemy wybrać Snap Magnetic Wireless Charger (158 PLN), minimalistyczną płytkę indukcyjną, kompatybilną z MagSafe. Potrafi ona uzupełniać akumulatory iPhone’a mocą 7,5 W, jak również ładować inne kompatybilne urządzenia z mocą do 15 W. Pokryta silikonem baza płytki zadba o bezpieczeństwo naszego sprzętu, a pleciony, 3-metrowy kabel pozwoli wygodnie korzystać ze smartfona w trakcie ładowania.



W ofercie Native Union znalazła się także gratka dla osób preferujących ładowanie przewodowe. Desk Cable USB-C To USB-C (158 PLN) to 2,4-metrowy kabel ładujący wyposażony w silikonową „kotwicę”. Pozwala ona umieścić przewód w dowolnym miejscu bez ryzyka, że zsunie się on z biurka w trakcie ładowania. Położenie ciężarka możemy dowolnie dopasować do swoich preferencji. Na uwagę zasługuje także sam kabel, zabezpieczony trwałą, nylonową plecionką.



Ostatni element kolekcji przyda się każdemu: to płyn do czyszczenia ekranów Clean Screen Spray (60 PLN). W płaskiej, praktycznej butelce z atomizerem znajdziemy delikatną miksturę do usuwania smug i kurzu, bez alkoholu i amoniaku. Dołączone do zestawu etui z mikrofibry pozwala przetrzeć ekran smartfona lub komputera natychmiast po jego spryskaniu. Jedno opakowanie starcza na sześć miesięcy regularnego, cotygodniowego czyszczenia gadżetów.



Wszystkie produkty z nowej kolekcji Native Union dostępne są na stronie producenta www.nativeunion.com/pl.