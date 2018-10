Nowa gra osadzona w świecie Harry’ego Pottera

Popularność sagi autorstwa J.K. Rowling nie ustaje. Już wkrótce do uniwersum Harry’ego Pottera może dołączyć kolejny element – gra RPG osadzona w dziewiętnastowiecznej wersji świata czarodziejów. Pierwsze nagranie przedstawiające rozgrywkę wyciekło do internetu.

Krótkie nagranie gameplayu pojawiło się na YouTubie. Użytkownik, który je wykonał, twierdzi, że otrzymał dostęp do trailera gry podczas anonimowej ankiety, a przeprowadzający ją pracownicy zapomnieli o konfiskacie jego telefonu komórkowego. Fabuła nowego tytułu ma być osadzona w XIX wieku, a jej osią staną się dziwne wydarzenia w otaczającym Hogwart Zakazanym Lesie. Na nagraniu widać ekran personalizacji bohatera, a także kilka elementów rozgrywki, w tym warzenie eliksirów i pojedynki czarodziejów. Według plotek gra ma być osadzona w otwartym świecie i kłaść nacisk na eksplorację. Za produkcję tytułu jest odpowiedzialne należące do Warner Bros studio Avalanche Software, które posiada prawa do tworzenia gier w świecie Harry’ego Pottera. Ma ono na koncie mobilną grę Harry Potter: Hogwarts Mystery.

Poza krótkim nagraniem i szeregiem spekulacji niewiele wiemy na temat nadchodzącej produkcji. Jeśli doniesienia okażą się prawdą, nowa gra może stać się tym, na co fani książek czekali przez bardzo długi czas. Należy dodać, że opublikowane nagranie zostało usunięte przez Warner Bros z powodu „konfliktu praw autorskich”, co może potwierdzać istnienie gry. Teraz pozostaje nam tylko czekać na więcej informacji.