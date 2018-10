Razer Sila – gamingowy router

Do gier online najwygodniejsze jest bezpośrednie podłączenie do sieci „po kablu”, ale nie zawsze jest to wykonalne. Dla graczy, którzy nie mogą podłączyć swoich konsol do ethernetu, zaprojektowany został Razer Sila, czyli dedykowany router gamingowy.

Razer reklamuje swój produkt jako połączenie klasycznego trzypasmowego routera i jednostki sieci MESH. Ma on nie tylko umożliwić korzystanie z dużych prędkości przesyłania danych, ale również poprawić odbiór i stabilność sygnału w oddaleniu od głównego routera. Sila wyposażony jest w technologię priorytetyzacji wybranych urządzeń w sieci Razer FasTrack. Router samodzielnie rozpoznaje konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, przyznając im pierwszeństwo, ale można nadać go ręcznie również innym sprzętom, w tym tabletom lub smartfonom. Urządzenie posiada także dedykowany tryb do gier online. Jeśli system wykryje, że użytkownik gra w tytuł z opcją dla wielu graczy, zarezerwuje on część łącza na potrzeby rozgrywki. Tryb gamingowy aktywuje się za pomocą przycisku.

Dwa routery Sila można połączyć w dedykowaną sieć MESH, która obejmie swoim zasięgiem ok. 560 m2. Pierwszy router od Razera dostępny jest już na oficjalnej stronie producenta. W Europie dostępny będzie on w cenie 300 EUR (ok. 1 290 PLN), ale na rynku amerykańskim został on wyceniony na znacznie mniej drastyczne 250 USD (ok. 930 PLN).