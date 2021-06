Nowa generacja Lenovo Yoga Tab może być… powieszona na ścianie

Oferta Lenovo właśnie poszerzyła się o kilka nowych ekranów do domu i w podróż. Najciekawsza jest niewątpliwie nowa seria Yoga Tab, wyposażona w zintegrowane podstawki, które mogą służyć do zawieszenia tabletów w dowolnym miejscu.

Lenovo Yoga Tab 11 i Tab 13 otrzymały eleganckie wykończenie z materiału, wsparcie dla rysika Lenovo Precision Pen 2 oraz zintegrowane podstawki z nierdzewnej stali w kształcie sporego uszka. Te ostatnie są ruchome w płaszczyźnie 0-180 stopni, a zatem mogą być wykorzystane nie tylko do ustawienia ekranu pod odpowiednim kątem, ale także zawieszenia go na odpowiednio wytrzymałym haczyku.



Na tym podobieństwa jednak się kończą: Yoga Tab 13 otrzymał 13-calowy ekran 2160 x 1350 px o jasności 400 nitów ze wsparciem dla Dolby Vision; co najlepsze, dzięki wsparciu dla microHDMI wykorzystamy go także jako dodatkowy monitor do komputera. Urządzenie działa na procesorze Qualcomm Snapdragon 870, któremu towarzyszy 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Akumulator tabletu ma pojemność 10 000 mAh, a Lenovo zapowiada, że sprzęt może działać nawet 12 godzin na jednym ładowaniu. Yoga Tab 13 otrzymał także wsparcie dla Wi-fi 6. Jego premiera zaplanowana została na sierpień, a ceny zaczynać się będą od 680 USD (ok. 2 570 PLN).



Yoga Tab 11 działa na układzie MediaTek Helio G90T z 4/8 GB RAM i 128/256 GB miejsca na dysku. 11-calowy ekran tabletu ma rozdzielczość 2000 x 1200 px, zaś jego bateria 7 700 mAh starczy na maksymalnie 15 godzin pracy. Co ciekawe, urządzenie będzie dostępne w dwóch wersjach, z Wi-fi oraz LTE. Jego ceny rozpoczną się od 320 USD (ok. 1 210 PLN); do sklepów trafi również w sierpniu.



Poza linią Yoga Tab, Lenovo zaprezentowało także kilka innych urządzeń. Tab P11 Plus również wykorzystuje procesor Helio G90T. Najniższa konfiguracja sprzętu to zaledwie 4/64 GB, ale dzięki zintegrowanemu slotowi microSD można rozszerzyć pamięć urządzenia. Pod względem specyfikacji do złudzenia przypomina on Yogę Tab 11, acz bez zintegrowanej podstawki, co jest widoczne także w niższej cenie (260 USD/ok. 990 PLN).



Lenovo Tab M7 to natomiast propozycja dla rodzin z dziećmi – 7 calowy, podstawowy tablet wyposażony w 2 GB RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię o pojemności 3 750 mAh. Będzie on dostępny w wersji Wifi lub LTE, a zapłacimy za niego minimum 110 USD (ok. 415 PLN). Ostatnią nowością od Lenovo jest coś do domu – Smart Clock 2. Druga generacja inteligentnego radiobudzika została wyposażona w 4-calowy ekran dotykowy i ładowarkę bezprzewodową dla smartfona lub innego gadżetu. Jego ceny zaczynają się od 90 USD (ok. 340 PLN).