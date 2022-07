Telewizor jako obiekt pożądania

Oto pięć telewizorów i dwa projektory marki Samsung, które mogą stanowić element nowoczesnego wystroju wnętrza, przechodzić w tryb wyświetlania obrazów; mają nietypowe funkcje i kształty, a nawet mogą zmienić sposób oglądania sztuki.

The Serif

The Serif to telewizor, który idealnie odnajdzie się w dowolnej przestrzeni i doda jej niepowtarzalnego charakteru. Ikoniczny design z kształtem w formie litery „I” sprawia, że The Serif pięknie prezentuje się z każdej strony. W przeciwieństwie do tradycyjnych telewizorów umieszczanych przy ścianie, The Serif wygląda doskonale pod każdym kątem, dlatego będzie prezentował się świetnie w każdym miejscu – nawet na samym środku pokoju, wpisując się w wydzieloną przestrzeń. Nawet bez stojaka w formie metalowych nóżek podłogowych wtopi się we wnętrze jak dzieło sztuki – na stole, półce lub po prostu na podłodze.

W tym roku The Serif zyskał także Matową Powłokę Ekranu, która nie tylko minimalizuje odbicia światła podczas oglądania, ale stanowi dodatkowy atut wizualny i piękne wykończenie. Ten telewizor równie efektownie prezentuje się wyeksponowany na designerskiej komodzie, jak i zamontowany na metalowym stojaku, który idealnie pasuje do stylowej ramki urządzenia. Dzięki NFC treści z telefonu bezproblemowo zostaną wyświetlone na ekranie telewizora. Wystarczy dotknąć smartfonem górnej części obudowy telewizora.

The Serif obsługuje także AirPlay 2 i umożliwia wyświetlanie naraz klasycznego obrazu telewizora i obrazu ze smartfona w trybie Multi View.

Od 3 400 PLN

The Sero

The Sero wyróżnia się przede wszystkim Obrotowym Ekranem. Połączony bezprzewodowo ze smartfonem, zmienia orientację w zależności od położenia ekranu urządzenia mobilnego – z poziomej na pionową i odwrotnie – dopasowując się do oglądanej treści lub potrzeb użytkownika. Przenosi łatwość korzystania i mobilne doświadczenia na duży ekran. Wystarczy dotknąć urządzeniem mobilnym do ramy ekranu, a funkcja Dotknij i Wyświetl od razu zduplikuje treści na telewizor. W tym roku The Sero otrzymał także Matową Powłokę Ekranu, która ogranicza odbicia, zwiększając komfort oglądania.

The Sero to nie tylko telewizor dla kogoś, kto jest zmęczony czarnymi paskami po bokach ekranu, w trakcie oglądania treści nagranych w orientacji pionowej. Dzięki obsłudze AirPlay 2 możliwe jest odtwarzanie filmów czy muzyki bezpośrednio z iPhone’a, iPada czy MacBooka. Na tę ostatnią warto zwrócić uwagę, gdyż The Sero wyposażony jest w zestaw głośników 4.1 60 W z funkcją Dolby Digital Plus.

To dzieło sztuki użytkowej, gdy nie wyświetla multimediów, może także pokazywać w atrakcyjny sposób godzinę w formie zegara, plakat czy zdjęcie. Bardziej dynamicznie prezentuje się tryb Ambient+, którego muzyczne wizualizacje umilić mogą przyjęcie czy spokojne popołudnie przy herbacie…

Od 5 000 PLN

The Frame

The Frame i jego Design Obrazu wychodzą poza klasyczne ramy telewizora. To jedyne w swoim rodzaju połączenie sztuki i technologii. Za sprawą Trybu Sztuka na ekranie można podziwiać obrazy i grafiki z kolekcji najlepszych na świecie galerii i muzeów lub swoje własne zdjęcia. Wybierać można spośród ponad 1 400 światowej klasy dzieł sztuki. Czujnik Światła The Frame automatycznie dostosowuje jasność i kolor ekranu do zewnętrznych warunków oświetleniowych, zapobiegając w ten sposób zmianie naturalnych kolorów wyświetlanego dzieła. Dzięki technologii oszczędzającej energię – czujnikowi ruchu – można cieszyć się swoimi ulubionymi obrazami, gdy jest się w pomieszczeniu, a kiedy się je opuszcza – same się wyłączą.

W tym roku wrażenia potęguje nowa Matowa Powłoka Ekranu, która praktycznie eliminuje odbicia światła. Efekt jest niesamowity. W połączeniu z opcjonalnymi wymiennymi ramkami, które dostępne są w różnych stylach i kolorach, ekran idealnie wpisuje się w stylistykę wnętrza. Ramki są magnetyczne, dzięki czemu wymiana jest szybka i łatwa. W zestawie z ekranem oferowany jest Dopasowany Uchwyt, który umożliwia montaż telewizora do ściany, aby prezentował się jak obraz.

Technologia QLED w połączeniu ze 100% Natężeniem Kolorów oddaje miliard perfekcyjnych kolorów, niezależnie od jasności. O jakość podczas oglądania zadba także wydajny procesor AI Quantum 4K, który odpowiada m.in. za skalowanie obrazu do 4K.

Od 3 100 PLN

The Freestyle

Przenośny projektor The Freestyle to nowa kategoria produktów w rodzinie Lifestyle. Wprowadzając ten model Samsung pokazał, że wciąż jest przestrzeń na nowe rozwiązania, które odpowiadają na konkretne potrzeby widzów i wpisują się w ich styl życia.

The Freestyle znosi ograniczenia i przenosi funkcje Smart TV także poza domowy salon. Idealny na wypady za miasto czy spontaniczne wieczory w gronie przyjaciół. Łączy zalety urządzeń mobilnych, czyli niewielką wagę i wymiary, z obrotową obudową i możliwością uzyskania obrazu o przekątnej do 100 cali. Obraz można wyświetlić na praktycznie każdej powierzchni i pod dowolnym kątem. A dzięki możliwości zasilania z powerbanka scenariusze jego wykorzystania piszą sami widzowie. Wrażenia wizualne uzupełnia dźwięk 360°, który jest zasługą niskotonowego głośnika o mocy 5 watów.

Obsługa? Jest dziecinnie prosta. Projektor zawsze jest gotowy do zabawy i w zasadzie nie wymaga żadnej instalacji. Automatyczne Dostosowanie Obrazu to zestaw funkcji, które pozwalają dopasować wyświetlany obraz do powierzchni: automatyczne poziomowanie, automatyczne wyostrzenie oraz autokorekta efektu trapezu zadbają o optymalne ustawienia. Po uruchomieniu widzowie zobaczą – dla wielu znajome – menu z dostępem do pełnego zakresu funkcji Samsung Smart TV.

4 999 PLN

The Premiere

The Premiere to projektor, który pomaga wykreować kinowe wrażenia w domu. Łączy Technologię Potrójnego Lasera ze szczytową jasnością 2 800 lumenów, która jest zgodna ze standardami ANSI, oferując rozdzielczość 4K i obraz pełen szczegółów i kolorów. Projektor obsługuje również Tryb Filmmaker, który pozwala wyświetlić filmy zgodnie z wizją ich twórców, oferując także wsparcie dla standardu HDR10+. Dzięki wysokiej jasności projektor zapewnia komfortowe oglądanie także w ciągu dnia.

Dopełnienie wysokiej jakości obrazu stanowi dźwięk. Projektor został wyposażony w 40-watowe głośniki w formacie 4.2 i wbudowane głośniki niskotonowe. Z kolei zastosowana tu technologia Acoustic Beam dodatkowo wzmacnia wrażenia dźwięku panoramicznego, wykorzystującego 44 otwory do wypełnienia przestrzeni potężnym dźwiękiem.

The Premiere to projektor z Ultra Krótkim Rzutem. Oznacza to, że urządzenie można ustawić blisko ściany. Na przykład, aby uzyskać 100-calowy obraz, wystarczy odsunąć go od ściany o niecałe 12 cm. Nie potrzebuje także dodatkowego uchwytu sufitowego, a charakteryzują go łatwe połączenie i kompaktowe wymiary, które wraz z minimalistycznym designem wpasują się w każde nowoczesne wnętrze.

Od 15 000 PLN

The Terrace

The Terrace to telewizor dla fanów rozrywki i spędzania czasu na zewnątrz – na tarasie czy w ogrodzie. Ma certyfikat IP55, co oznacza, że jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, kurz, wilgoć czy owady.

Łączy on wysoką jakość obrazu QLED 4K z jasnością o wartości 2 000 nitów, dzięki czemu dobrze się sprawdzi w zróżnicowanych warunkach. Będąc wyposażonym w technologię 100% Natężęnia Kolorów, zapewnia bogatą paletę doskonale odwzorowanych kolorów w każdej scenie – nawet w świetle słonecznym. Wyraźne szczegóły są możliwe z niespotykanie doskonałym kontrastem. Precyzyjnie kontrolowane Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie jest inteligentnie regulowane tak, aby zawsze zapewnić jak najbogatszą czerń. Dodatkowo imponująco wysoka prędkość ruchu eliminuje rozmycia między szybko zmieniającymi się obrazami, zapewniając płynne doświadczenia podczas gry, oglądania sportu, filmów i nie tylko. Dopełnienie stanowi powłoka antyrefleksyjna, która zapobiega odbiciom światła, co jest szczególnie ważne podczas oglądania na zewnątrz.

Telewizor ma oczywiście wbudowane funkcje Smart TV, a kontrolę nad nim można sprawować także za pomocą komend głosowych.

16 000 PLN