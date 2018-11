Samsung QLED 8K wchodzi do sprzedaży w Polsce

Samsung QLED 8K to telewizor, który pozwoli cieszyć się obrazem i dźwiękiem w zupełnie nowej, niedostępnej dotychczas jakości. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji będziemy mogli liczyć na realistyczny i szczegółowy obraz w jakości 8K. Od 16 listopada telewizory QLED 8K o przekątnej ekranu 65 i 75 cali będą dostępne w przedsprzedaży w wybranych sklepach wraz z pakietem dodatkowych korzyści.

Samsung QLED 8K Q900R to telewizor, który wyznacza nowy kierunek rozwoju branży RTV na świecie. Został stworzony, aby dostarczać niesamowite wrażenia wizualne niezależnie od tego, jakie treści są oglądane. Ten telewizor to swoiste zaproszenie do odkrywania filmowego świata na nowo – widzowie mogą liczyć nie tylko na wysoką rozdzielczość 8K, doskonale oddane detale, ale także na bogactwo kolorów, które zachwyca.

Tak rzeczywisty obraz uzyskano dzięki wykorzystaniu licznych technologii i rozwiązań, które zostały stworzone z myślą o odtwarzaniu wideo w jak najwyższej jakości. Oto co kryje pierwszy QLED 8K od firmy Samsung.

Sztuczna inteligencja dla bardziej rzeczywistych efektów

Technologia inteligentnego skalowania do 8K, którą Samsung po raz pierwszy zastosował właśnie w telewizorach QLED 8K, odpowiada za poprawę jakości obrazu. Wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji (AI), treści w rozdzielczości 4K lub niższej są inteligentnie skalowane do poziomu jak najbliższego 8K [1]. Dzięki temu praktycznie każdy materiał wideo będzie można zobaczyć w dużo wyższej jakości.

Za sprawne i wydajne przetwarzanie obrazu odpowiada procesor Quantum 8K. Odgrywa on także kluczową rolę w procesie upscalingu i pozwala w czasie rzeczywistym, wykorzystać pełny potencjał sztucznej inteligencji. Warto dodać, że procesor znacząco polepsza także jakość dźwięku, dopasowując go do wyświetlanej treści. Połączenie efektów wizualnych ze ścieżką audio pozwoli przenieść się w środek akcji, niezależnie od tego czy będzie to dynamiczna rozgrywka sportowa czy romantyczny musical.

QLED najjaśniejszy

Seria QLED 8K oferuje nieosiągalne dotychczas poziomy jasności. Dla ekranu o przekątnej 65 cali będzie to 3000 nitów i aż 4000 nitów dla ekranu 75 cali oraz wersji 85-calowej, która trafi do sprzedaży przed końcem tego roku. Dzięki temu odwzorowanie szczegółów będzie równie wysokie w ciemnych i jasnych scenach. W połączeniu z obsługą standardu HDR10+, który do optymalizacji poziomu kontrastu w każdej scenie wykorzystuje dynamiczne metadane, uzyskiwany obraz będzie wyrazisty i bardziej rzeczywisty.

Z kolei bezpośrednie podświetlenie z precyzyjnym systemem sterowania, tzw. Direct Full Array Elite zapewnia maksymalny kontrast. W praktyce oznacza to, że ciemne sceny będą jeszcze ciemniejsze, a jasne – jaśniejsze. Wpływa on także na ogólną poprawę komfortu oglądania niezależnie od warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.

Duży ekran, spektakularne efekty

Telewizory o dużej przekątnej na dobre zadomowiły się we wnętrzach. Za sprawą dodatkowych funkcji i efektów wizualnych, także wyłączone stanowią atrakcyjny element wystroju pomieszczeń. Nie inaczej jest w przypadku telewizora Q900R, który z powodzeniem wykorzystuje unikatowy tryb Ambient [2]. Pozwala on wyświetlić na ekranie motyw ściany, na której znajduje się telewizor. Na tak stworzonym tle, z jasnością dopasowaną do warunków w pomieszczeniu, można pokazać dodatkowe treści, takie jak zegar, aktualna prognoza pogody czy własne zdjęcia.

Dopełnieniem efektów wyświetlanych na ekranie będzie One Invisible Connection, czyli jeden praktycznie niewidoczny przewód optyczny. To on odpowiada za dostarczenie do telewizora zarówno zasilania, jak i danych AV. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować zbędne kable – wszystkie zewnętrzne urządzenia, np. soundbary, dekodery czy konsole podłączane są do modułu One Connect, który można ukryć w pobliżu telewizora.

Domowe centrum dowodzenia i rozrywki

Wiemy już, że QLED 8K świetnie radzi sobie z jakością obrazu. Aby w pełni wykorzystać te niesamowite efekty wizualne potrzebna jest treść. Jak przystało na topowego przedstawiciela kategorii inteligentnych telewizorów nie mogło zabraknąć sprawnej platformy Smart TV. Przejrzyste i personalizowane menu to łatwy dostęp m.in. do ulubionych serwisów VOD. Widzowie znajdą tu najpopularniejsze aplikacje, takie jak HBO GO, Netflix, FilmBox Live, Showmax, VoD.pl, player+ czy YouTube.

Wyjątkowy produkt oferowany na specjalnych zasadach

QLED 8K jest już dostępny w przedsprzedaży w wybranych sklepach w Polsce. Kupujący mogą liczyć na pakiet dodatkowych korzyści, który obejmuje m.in. usługę transportu wniesienia, montażu i konfiguracji, a także profesjonalną kalibrację. W zestawie z telewizorem dostępny będzie wieszak No-Gap, który pozwoli zamontować telewizor płasko przy samej ścianie.

Aby od razu cieszyć się ulubionymi treściami w zupełnie nowej jakości, QLED 8K będzie dostępny z ofertą Samsung Smart Pack 2018, która daje dostęp do czterech z siedmiu wybranych serwisów VOD [3].

W ramach oferty przedsprzedażowej telewizor można będzie zakupić w atrakcyjnej ofercie ratalnej – 20 rat 0%.

[1] Efekty mogą się różnić w zależności od typu materiałów oraz ich formatu. Skalowanie może nie działać na materiały przesyłane z komputera oraz w niektórych przypadkach przy włączonym trybem Ambient i Game Mode.

[2] Działanie funkcji tworzenia obrazu ściany w trybie Ambient może się różnić w zależności od otoczenia, w jakim zainstalowany jest telewizor, w tym między innymi od: designu ściany, wzorów na ścianie i koloru ściany.

[3] Szczegóły oferty dostępne są na stronie https://www.samsung.com/pl/tvs/smartpack/