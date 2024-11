Nowa Dacia Duster na polskim rynku – które wersje najchętniej wybierają klienci?

Dacia Duster utrzymuje swoją silną pozycję na polskim rynku motoryzacyjnym, ciesząc się dużą popularnością. Najczęściej wybieraną wersją Nowego Dustera w Polsce była Journey, która odpowiada za 53% sprzedaży (okres od 26 marca do 30 października br.). Kolejną popularną opcją jest wersja Extreme, stanowiąca 20% sprzedaży. Łącznie te dwa warianty odpowiadają za ponad 70% sprzedaży Nowego Dustera, co świadczy o preferencji klientów dla wyższych wersji wyposażenia.

Najchętniej wybieraną wersją silnikową Nowego Dustera jest ECO-G z fabryczną instalacją LPG, stanowiąca 53% sprzedaży. Na model z napędem Hybrid 140 decydował się co piaty klient, co łącznie daje 18% zamówionych aut, pokazuje to wzrost zainteresowania bardziej ekologicznymi rozwiązaniami.

Jeśli chodzi o kolorystykę, klienci najczęściej decydują się na Dacię Duster w kolorze Sandstone i Szary Schiste, które stanowią odpowiednio 26% i 27% wszystkich sprzedanych pojazdów, podkreślając uniwersalny i elegancki charakter Dustera.

Nowego Dustera z napędem 4×4 wybrało 21% klientów, co pokazuje, że samochód jest doceniany również przez osoby szukające funkcjonalności i wszechstronności auta.

Nowa Dacia Duster zgodnie z filozofią marki jest przestronna, solidna i praktyczna oraz wyposażona w sprawdzone technologie, tym samym niezawodna. Ma wszystko, czego potrzeba, a dodatkowo świetny wygląd. To dlatego pozostaje w czołówce najchętniej wybieranych SUV-ów przez klientów indywidualnych na polskim rynku.