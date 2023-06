Columbia przedstawia ekosystem butów trailowych – Montrail Trinity AG, FKT oraz MAX

Cenisz szybkość i świetne wyniki na zawodach? A może szukasz modelu, który zapewni doskonałą amortyzację w czasie długiego wybiegania? Ekosystem modeli Montrail Trinity z kolekcji S23 od Columbia Sportswear pomoże ci w realizacji wszystkich celów, jakie wyznaczyłeś sobie na ten sezon.

Tegoroczna nowość, lekki model Montrail Trinity MAX to opcja na wielokilometrowe wybiegania po górach. Doskonała amortyzacja to w dużej mierze zasługa śródpodeszwy Techlite Plush, wpływającej na odpowiednie przetaczanie stopy oraz wytrzymałość. Model ma dopracowaną cholewkę, częściowo uszytą z tekstylnej siateczki, dzięki czemu zapewnia doskonałą przewiewność. Technologia Navic Fit System wpływa na stabilizację stopy, a podeszwa Adapt Trax z 5-milimetrowymi wypustkami zapewni ci dobrą przyczepność na suchych i mokrych nawierzchniach. Klasycznie wiązane sznurowadła zapewniają dobre dopasowanie do stopy. Cena: 699,99 PLN.

Dzięki technologii Adapt Trax z wypustkami 4 mm model Montrail Trinity AG gwarantuje odpowiedni poziom przyczepności, który zmniejszy ryzyko upadku na śliskich fragmentach trasy. Za amortyzację oraz stabilizację stopy podczas biegu odpowiadają dwie technologie – Navic Fit System oraz Techlite+. Model jest bardzo lekki, co ma znaczenie zarówno podczas treningu, jak i na zawodach. Asymetryczne sznurowanie oraz cholewka wykonana z bezszwowej siateczki zapewniają wyjątkowe dopasowanie i wsparcie. Cena: 669,99 PLN.

Lekkie buty trailowe Columbia Montrail Trinity FKT świetnie sprawdzą się na wymagających biegowych trasach, na których czekają cię grząskie nawierzchnie, strome podejścia oraz wystające korzenie. Model ma klasycznie wiązane sznurowadła oraz tekstylną siateczkę, która zapewnia bardzo dobrą przewiewność. Śródpodeszwa Techlite™ gwarantuje dynamiczną amortyzację oraz płynne przetaczanie stopy. Za stabilizację stopy odpowiada technologia Navic Fit System. Podeszwa Adapt Trax z 5-milimetrowymi wypustkami zapewnia dobrą przyczepność na suchych i mokrych nawierzchniach. Cena: 629,99 PLN.

Ekosystem modeli Montrail Trinity jest dostępny w wersji damskiej i męskiej w sklepach stacjonarnych Columbia w Zakopanem oraz Wrocławiu, sklepach Horyzont oraz online: 8a.pl oraz eobuwie.pl.