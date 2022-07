Tydzień próbny PlayStation Plus

Sony ogłosiło, że użytkownicy konsol PlayStation będą mieli dostęp do darmowego tygodnia próbnego PlayStation Plus.

Każdy z graczy, który nie jest subskrybentem abonamentu, będzie miał okazję przetestować nową usługę PlayStation Plus całkowicie za darmo, w ramach tygodnia próbnego. Do wypróbowania będzie dostępna pełna oferta z dwóch poziomów subskrypcji – PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium. Każdy z użytkowników może jednorazowo wziąć udział w tygodniu próbnym, a żeby to zrobić niezbędne jest przypisanie metody płatności do konta PSN. Abonament automatycznie odnawia się po ukończeniu wersji testowej.

Dla przypomnienia niedawno publikowaliśmy recenzję nowego Plusa.