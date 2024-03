Now zintegrowany system muzyczny od JBL

JBL L42 MS Classic to zintegrowany system muzyczny, który został zaprojektowany tak, by pasował do współczesnego rozrywkowego stylu życia, prezentując porywające brzmienie pary głośników JBL w jednej obudowie.

Za kultową maskownicą JBL Quadrex znajduje się para podwójnych 4-calowych (100 mm) głośników niskotonowych i podwójnych 0,75-calowych (20 mm) aluminiowych kopułek wysokotonowych z falowodami umieszczonymi po lewej i prawej stronie. Obudowa L42 MS Classic wyposażona jest w stylową zakrzywioną maskownicę, zwężające się krawędzie boczne, a jej klasyczne wykończenie forniru z prawdziwego drewna dostępne jest w wersji Black Walnut lub Natural Walnut. Złącza audio obejmują dwa zestawy analogowych wejść stereo (jedno wejście typu RCA i jedno wejście 3,5 mm) wraz z jednym HDMI-ARC do podłączenia do telewizora.

Dodatkowo L42 MS Classic może odtwarzać strumieniowane treści poprzez przewodowe lub bezprzewodowe połączenie sieciowe za pośrednictwem Spotify Connect, Apple Airplay2 i Google Chromecast lub łączyć się z urządzeniem bezpośrednio przez Bluetooth. Wszystkie sygnały audio są kierowane przez zaawansowany procesor DSP, gdzie zawartość jest dokładnie przetwarzana i wysyłana do głośników za pośrednictwem czterokanałowego wzmacniacza dostarczającego 75 W RMS do każdego woofera i 25 W RMS do każdego przetwornika wysokotonowego. Łączna moc wzmacniacza 200 W RMS może być kontrolowana za pomocą panelu dotykowego umieszczonego na górze obudowy, dołączonego pilota Bluetooth, jednej z wielu aplikacji muzycznych lub dedykowanej aplikacji JBL Premium Audio App. Dostępna jest współpraca ze SmartThings oraz Roon Ready.

Sugerowana cena detaliczna JBL L42 MS Classic to 4 299 PLN.