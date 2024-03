Kultowy występ Queen z Montrealu w nowych formatach

Na Queen Rock Montreal uchwycono jeden z najbardziej ikonicznych zespołów rockowych u szczytu jego koncertowych możliwości. Zarejestrowany w 1981 r. film w odświeżonej wersji był niedawno wyświetlany w kinach IMAX, teraz natomiast doczeka się nowego wydania na nośnikach fizycznych. Wydawnictwo będzie dostępne zarówno jako podwójny Blu-ray, jak i wersji 4K Ultra High Definition, na dwóch płytach CD i trzech LP. Premiera 10 maja.

Queen Rock Montreal prezentuje Freddiego Mercury’ego, Briana Maya, Rogera Taylora i Johna Deacona w najbardziej ekscytującym i radosnym wydaniu. Jak przyznaje Brian May, zespół był wówczas „niebezpieczny”. Zespół był w doskonałej formie, gdy w listopadzie 1981 po raz czwarty wrócił do Montrealu, by dać dwa duże koncerty w mieszczącej 18 tys. widzów hali Forum. Oba występy były historycznym momentem w historii Queen. Po ogromnych sukcesach w latach 70., zespół wkroczył w kolejną dekadę większy niż kiedykolwiek wcześniej, wydając niezwykle udany album The Game, na którym znalazły się jego dwa największe amerykańskie hity – Another One Bites The Dust i Crazy Little Thing Called Love (oba znalazły się na szczycie Billboardu), a także przebój numer 1 w Wielkiej Brytanii – Under Pressure.

Koncerty, które zespół dał 24 i 25 listopada 1981 r., były przełomowe. Wszystko zostało zaaranżowane z myślą o nakręceniu pełnometrażowego koncertowego filmu. Reżyser Saul Swimmer planował zarejestrować koncerty przy pomocy najnowocześniejszych wówczas podwójnych obiektywów anamorficznych 35 mm, które pozwalały na wyświetlanie obrazu na gigantycznym, wysokim na pięć pięter ekranie. Zakulisowe napięcia między zespołem a reżyserem mogły przynieść problemy, ale finalnie zmotywowały muzyków, pozwalając im wspiąć się na wyżyny.

Imponujące popisy wokalne Freddiego, olśniewająca, przypominająca niemal pokaz pirotechniczny gra Maya na sześciu strunach, solidny niczym skała bas Deacona i rytmiczna ekwilibrystyka Taylora, nie wspominając o unikatowym połączeniu ich czterech głosów – Queen Rock Montreal pokazuje zarówno indywidualne umiejętności każdego z muzyków, jak i siłę monolitu, którym byli w najlepszym okresie swojej kariery.

Album obejmuje złożoną z 28 utworów setlistę, ukazującą kunszt i wyjątkowość stylu Queen. Po raz pierwszy w historii koncert zostanie wydany w jakości 4K i z dźwiękiem Dolby Atmos, dzięki czemu widzowie mogą doświadczyć rock’n’rollowej rodziny królewskiej. Oryginalne 35mm negatywy zostały zeskanowane, by zapewnić najwyższą możliwą rozdzielczość. Obraz uważnie zbadano klatka po klatce, by usunąć wszelkie zabrudzenia i uszkodzenia, a także poprawić ostrość i jakość obrazu. Po raz pierwszy koncert zostanie wydany w dwóch formatach obrazu – pełnoklatkowym i panoramicznym. Pierwszy jest bliższy oryginalnym ujęciom, natomiast panoramiczny stanowi starannie przygotowaną alternatywną wersję, dopasowaną do proporcji 16:9. Wydanie Ultra High Definition 4K zapewnia również opcje zakresu dynamicznego SDR / HDR.

Oprócz zapisu występów w Montrealu, wydawnictwo zawiera także słynne 21 minut w historii rock’n’rolla – elektryzujący występ Queen na Live Aid, który przeskalowano do wysokiej rozdzielczości i zmiksowano w wersjach stereo, 5.1 i Dolby Atmos.

Queen Rock Montreal będzie dostępne na całym świecie od 10 maja.