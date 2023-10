Nie tylko w stereo, czyli jesienne nowości firmy Yamaha

Firma Yamaha powiększyła ofertę o nowe urządzenia audio. W portfolio japońskiego producenta znalazły się: stereofoniczny amplituner sieciowy R-N600A, kompaktowy system all-in-one MusicCast 200, soundbary SR-B30A i SR-B40A oraz słuchawki TW-E3C (model True Wireless) i YH-700B (nauszne bezprzewodowe). Wszystkie nowości łączy wysokiej jakości wykonanie oraz brzmienie zgodne z koncepcją True Sound.

R-N600A – funkcjonalny amplituner sieciowy

Yamaha R-N600A to urządzenie kompatybilne z systemem MusicCast, wykorzystujące wysokiej klasy podzespoły, a jednocześnie będące dziedzictwem legendarnej koncepcji ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology). Amplituner pozwala na odtwarzanie muzyki w stereo z wielu różnorodnych źródeł, w tym m.in. z popularnych internetowych serwisów muzycznych, a także pamięci przenośnych (dzięki złączu USB umieszczonemu na przednim panelu). Model R-N600A został również wyposażony w wejście gramofonowe oraz wejścia cyfrowe audio optyczne i koaksjalne. Do urządzenia można podłączyć subwoofer aktywny.

MusicCast 200 – system stereofoniczny

Model MusicCast 200 kontynuuje tradycje popularnej serii TSX – kompaktowych i funkcjonalnych systemów audio firmy Yamaha. Oprócz wsparcia dla systemu MusicCast – co zresztą sugeruje już nazwa urządzenia – model ten obsługuje również łączność Bluetooth 4.2 i odtwarzanie płyt CD. Jest również wyposażony w tunery radiowe: analogowy (FM) i cyfrowy (DAB+). Na tylnym panelu ma złącze USB obsługujące m.in. takie formaty plików jak MP3, FLAC i ALAC. Nie zabrakło również wejścia analogowego jack 3,5 mm i wyjścia słuchawkowego. Za brzmienie odpowiada para koaksjalnych przetworników elektroakustycznych, składających się z 80-milimetrowego woofera i tweetera o średnicy 25 mm.

SR-B30A – kompaktowy soundbar z Dolby Atmos

Model SR-B30A to soundbar z wbudowanymi dwoma wooferami. W połączeniu z funkcją Bass Extension pozwalają one uzyskać realistyczne i bogate brzmienie niskich tonów. Mimo kompaktowych rozmiarów (szerokość tego soundbara to ok. 91 cm) model SR-B30A obsługuje system dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, co zapewnia wyjątkowe wrażenia podczas oglądania ulubionych materiałów wideo, dostępnych m.in. na platformach VoD. Urządzenie obsługuje ponadto funkcję Clear Voice, poprawiającą zrozumiałość mowy podczas oglądania różnego typu programów telewizyjnych i filmów. Soundbar oferuje cztery funkcjonalne tryby przetwarzania dźwięku dopasowane do różnego rodzaju treści (Standard, Stereo, Gra, Film). Wyposażony jest w złącze HDMI z eARC – ulepszonym zwrotnym kanałem audio.

SR-B40A – soundbar z bezprzewodowym subwooferem

Jest to model, który obsługuje podobne funkcje, jak wspomniany przed chwilą SR-B30A. Ma jednak w zestawie bezprzewodowy subwoofer, który pozwala w jeszcze większym stopniu wypełnić pomieszczenie niskimi częstotliwościami i stworzyć trójwymiarowe, angażujące słuchacza pole dźwiękowe. Kompaktowa konstrukcja zarówno listwy soundbarowej, jak i subwoofera powoduje, że obydwa elementy tego zestawu z łatwością wkomponowują się w aranżację domowego wnętrza. Co warte podkreślenia, subwoofer – zależnie od potrzeb – można ustawić pionowo lub poziomo. Z kolei konstrukcja obudowy soundbara umożliwia zawieszenie go na ścianie, np. pod znajdującym się na niej telewizorem.

TW-E3C – słuchawki True Wireless z funkcją Listening Care

Yamaha TW-E3C to lekkie słuchawki dokanałowe, które zapewniają do 9 godz. bezprzewodowej pracy, a przy wykorzystaniu etui ładującego łącznie nawet do 24 godz. Model ten ma wzmocnioną obudowę przetworników elektroakustycznych. Charakteryzuje się stopniem ochrony IPX5, co oznacza, że nie straszny mu ani pot, ani deszcz. Dzięki temu sprawdzi się doskonale w podróży czy podczas treningów na siłowni. Funkcja Listening Care sprawia, że słuchawki „inteligentnie” dopasowują ustawienia korekcji dźwięku, aby zapewnić bardzo dobrej jakości brzmienie także przy niższych poziomach głośności. Model TW-E3C jest kompatybilny z aplikacją Headphone Control, która pozwala na kontrolowanie różnorodnych parametrów i funkcji słuchawek.

YH-E700B – słuchawki z zaawansowaną aktywną redukcją szumu

Model YH-E700B to konstrukcja zapewniająca wyjątkowy komfort noszenia. Wykorzystuje zaawansowane rozwiązania techniczne, które sprawiają, że słuchawki perfekcyjnie dopasowują się zarówno do użytkownika, jak i jego otoczenia. Na uwagę zasługują m.in. układ Listening Care Advanced, a także tryb Ambient Sound oraz zaawansowana aktywna redukcja szumu (Advanced ANC). Słuchawki obsługują standard Bluetooth 5.2 i kodek aptX Adaptive. Charakteryzują się długim, bo 32-godzinnym czasem pracy na zintegrowanej baterii. Zastosowane w modelu YH-E700B podzespoły i funkcje pozwalają zapewnić dźwięk zgodny z zamierzeniami artysty.

Dostępność jesiennych nowości Yamaha

Soundbary SR-B30A i SR-B40A są już dostępne w sprzedaży, natomiast pozostałe cztery nowości mają pojawić się w ofercie w ciągu miesiąca.