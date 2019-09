OnePlus 7T z ekranem 90 Hz oficjalnie

Informacje o niższej wersji tegorocznego flagowca od OnePlus przewijały się w mediach już od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz producent postanowił oficjalnie zaprezentować nowego smartfona. Oto OnePlus 7T, pierwszy smartfon z fabrycznym Androidem 10.

Pod wieloma względami nowe urządzenie przypomina swojego poprzednika – zastosowano w nim ten sam układ aparatów (chociaż w przypadku przedniej kamerki 16 Mpix zrezygnowano z wysuwanego mechanizmu, który został zastąpiony klasycznym wcięciem w kształcie łezki) oraz ekran AMOLED z odświeżaniem 90 Hz i zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych. Ten ostatni uległ jednak pewnym zmianom: w przeciwieństwie do większego flagowca, jego rozdzielczość to 2400 x 1080, a przekątna – 6,55 cala.

Co ciekawe, 7T otrzymał szybszy procesor od poprzednika: nowy Snapdragon 855+ połączony został z 8 GB RAM, 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej oraz baterią 3800 mAh z trybem szybkiego ładowania Warp Charge 30T. Podobnie jak OnePlus 7 Pro, sprzęt nie posiada wsparcia dla bezprzewodowego ładowania. Urządzenie działa na Androidzie 10 z nakładką OxygenOS. Z tyłu znalazł się dobrze znany układ fotograficzny złożony z głównego aparatu 48 Mpix, 16-megapikselowego obiektywu szerokokątnego i teleobiektywu 8 Mpix. Do zabawy otrzymamy więcej trybów fotograficznych, na przykład taki do tworzenia makr.

W najniższej specyfikacji telefon został wyceniony na 600 USD (ok. 2 400 PLN), ale nie podano żadnych dokładniejszych informacji na temat cen OnePlus 7T w Europie – pewnie będą one nieznacznie wyższe. Oficjalna data premiery urządzenia to 18 października.