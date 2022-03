Netflix wykupuje kolejnego dewelopera gier￼

Oprócz produkcji filmowych i serialowych, Netflix mocno angażuje się także w rynek gier. Firma właśnie przejęła kolejnego dewelopera, studio Boss Fight Entertainment, jak również zapowiedziała nowe tytuły dostępne dla subskrybentów.

Dotychczas, studio Boss Fight Entertainment, odpowiedzialne było za tytuły mobilne, w tym strategiczną grę Dungeon Boss. Zostało ono założone przez dawnych pracowników Zyngi, a teraz przechodzi pod egidę Netflixa: jak zapowiada serwis streamingowy, studio będzie tworzyło kolejne produkcje dostępne dla subskrybentów. To już trzeci deweloper, który został wykupiony przez serwis filmowy: pierwszym z nich było Night School Studio, zaś drugim – Next Games, odpowiedzialne zresztą za tytuł z uniwersum Stranger Things.

Oprócz tego, Netflix uzupełnił swój katalog gier o kilka nowych tytułów: grę logiczną Shatter Remastered oraz platformówkę This Is A True Story. Serwis zapowiada również, że już wkrótce w jego ofercie pojawi się również pierwszoosobowa strzelanka Into the Dead 2: Unleashed. Linki do wszystkich tytułów z Netflixa dostępne są w aplikacji mobilnej Netflixa, ale po ich wybraniu zostajemy przekierowani do App Store lub Sklepu Play, skąd musimy pobrać pliki gry.