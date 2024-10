TEST: JBL Live Flex 3

Słuchawki JBL Live Flex 3 to najnowsza propozycja od JBL, a jedną z najbardziej unikalnych ich cech jest etui z wbudowanym ekranem. Działa on jak mały panel kontrolny, który pozwala na monitorowanie stanu baterii, sterowanie odtwarzaniem muzyki, regulację głośności, a także ustawienie trybów świadomości czy ANC.

Słuchawki JBL Live 3 są dostępne w kilku wersjach, z czego model Flex to półotwarta konstrukcja. Idealnie sprawdza się w sytuacjach, gdzie konieczne jest zachowanie świadomości otoczenia. Słuchawki są dostępne w czterech kolorach – czarnym, fioletowym, niebieskim i srebrnym.

Jednym z najważniejszych atutów tych słuchawek jest wszechstronność. Dzięki funkcji multipoint można je podłączyć jednocześnie do dwóch urządzeń, co jest niezwykle przydatne w codziennym użytkowaniu. ANC w JBL Live Flex 3 dostosowuje się do otoczenia, eliminując niepożądane dźwięki, a tryby świadomości oraz TalkThru umożliwiają prowadzenie rozmów bez potrzeby zdejmowania słuchawek.

Etui JBL Live Flex 3 jest wyposażone w 1,45-calowy ekran. Możliwość personalizacji tapety czy monitorowania stanu baterii to tylko początek. Z poziomu etui możemy włączyć ANC, zmienić tryb odtwarzania, a nawet odczytać powiadomienia z telefonu, co czyni te słuchawki jeszcze bardziej funkcjonalnymi. JBL Live Flex 3 reagują również na dotyk, co umożliwia łatwe przełączanie utworów, regulację głośności czy odbieranie połączeń. Opcje te pozwalają sterować playlistą czy zarządzać powiadomieniami bez konieczności stałego sięgania po telefon.

Aplikacja JBL Headphones to prawdziwy kombajn ustawień. Umożliwia dostosowanie dźwięku do indywidualnych preferencji, a także, po przeprowadzeniu testu słuchu, dostosowanie brzmienia do profilu słuchowego. Aplikacja oferuje również adaptacyjne dostosowywanie niskich i wysokich tonów przy niższych poziomach głośności. Jest to szczególnie przydatne dla tych, którzy dbają o słuch i chcą cieszyć się muzyką przez długie godziny bez ryzyka jego uszkodzenia.

JBL Live Flex 3 to słuchawki, które stawiają na komfort użytkowania. Ważą jedynie 4,5 grama każda, co sprawia, że są praktycznie niewyczuwalne w uszach. W zestawie znajdziemy cztery różne rozmiary końcówek dousznych, co pozwala na idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

Brzmienie jest pełne i zbalansowane, z wyraźnym basem i czystymi wokalami. Warto dodać, że dźwięk można personalizować dzięki equalizerowi oraz różnym presetom dostępnym w aplikacji.

Adaptacyjna redukcja szumów sprawdza się bardzo dobrze w różnych warunkach. Chociaż ANC w JBL Live Flex 3 nie jest najlepsze w swojej klasie, nadal jest bardzo skuteczne i potrafi zredukować hałas w tle, np. w pociągu czy kawiarni. Tryby świadomości i TalkThru to świetne dodatki, które ułatwiają prowadzenie rozmów, bez konieczności zdejmowania słuchawek.

Żywotność baterii w JBL Live Flex 3 jest na dobrym poziomie. Słuchawki oferują do 7 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu z włączonym ANC i 10 godzin z wyłączonym, co jest wystarczające na cały dzień intensywnego użytkowania. Dodatkowe 40 godzin w etui sprawia, że nawet przy dłuższych podróżach nie musisz się martwić o brak energii.

JBL Live Flex 3 to wszechstronne słuchawki, które z pewnością spełnią oczekiwania osób poszukujących nowoczesnych i wygodnych rozwiązań audio. Za ich cenę otrzymujemy nie tylko świetne brzmienie i efektywną redukcję szumów, ale także wygodę użytkowania oraz innowacyjne rozwiązanie w postaci etui z ekranem.

Specyfikacja

CENA 849 PLN

849 PLN PRZETWORNIK 12 mm

12 mm BLUETOOTH 5.3

5.3 WAGA 4,5 g/słuchawka, 63,7 g etui