Creative MUVO Flex – kompaktowy głośnik mobilny o dużych możliwościach

Creative wprowadza na rynek nowy model przenośnego głośnika – MUVO Flex, który łączy technologie audio z odpornością na warunki zewnętrzne. Dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji oraz wodoodporności klasy IP67, urządzenie sprawdzi się zarówno w domu, jak i podczas aktywności na świeżym powietrzu.

Creative MUVO Flex został wyposażony w pełnozakresowy przetwornik 1,77” oraz membranę pasywną, które zapewniają szerokie pasmo przenoszenia (115 Hz – 20 kHz). Zaawansowana optymalizacja akustyczna i zastosowanie technologii DSP gwarantują czyste tony wysokie, wyraźne brzmienie średnich częstotliwości oraz głęboki bas.

Certyfikat IP67 oznacza, że MUVO Flex jest w pełni odporny na kurz i wodę, dzięki czemu można go używać nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Ważący jedynie 198 g i mierzący 76 mm x 42 mm x 90 mm głośnik jest łatwy do przenoszenia – można go schować do plecaka lub przymocować do torby czy roweru dzięki dołączonej smyczy.

MUVO Flex korzysta z technologii Bluetooth 5.3, która zapewnia stabilne połączenie o zasięgu do 10 metrów. Obsługuje profile A2DP, AVRCP, HSP i HFP, co czyni go kompatybilnym z wieloma urządzeniami mobilnymi. Dodatkowo, technologia Auracast pozwala na przesyłanie sygnału audio do wielu odbiorników jednocześnie, co sprawia, że głośnik świetnie sprawdza się na imprezach i spotkaniach w większym gronie. Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów oraz współpracę z asystentami głosowymi.

MUVO Flex ma akumulator litowo-jonowy o pojemności 1 000 mAh, który zapewnia do 10 godzin nieprzerwanej pracy przy 50% głośności. Ładowanie odbywa się przez port USB-C (5V, 1A), co umożliwia szybkie uzupełnienie energii. Dzięki optymalizacji zarządzania baterią głośnik efektywnie wykorzystuje moc, wydłużając czas działania.

Użytkownicy MUVO Flex mogą zarządzać ustawieniami dźwięku za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej na systemy Android i iOS. Aplikacja umożliwia dostosowanie equalizera, monitorowanie poziomu naładowania baterii oraz aktywację podpowiedzi głosowych.

Creative MUVO Flex jest dostępny w sprzedaży w cenie 149 PLN. Produkt można znaleźć m.in. w sklepie euro.com.pl.