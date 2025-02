OnePlus Watch 3 oficjalnie zaprezentowany

OnePlus przedstawił swój najnowszy smartwatch – OnePlus Watch 3. Urządzenie oferuje do 16 dni pracy na jednym ładowaniu, nowoczesny system Wear OS od Google, elegancki design oraz zaawansowane funkcje zdrowotne. Z okazji premiery marka przygotowała atrakcyjną ofertę promocyjną.

OnePlus Watch 3 ustanawia nowy standard wydajności baterii. W trybie oszczędnym działa do 16 dni, w trybie inteligentnym do 5 dni, a przy intensywnym użytkowaniu nawet 3 dni. To zasługa zwiększonej pojemności akumulatora (631 mAh) oraz innowacyjnej technologii OnePlus Silicon NanoStack Battery. Dodatkowo smartwatch napędza podwójny system procesorów – Snapdragon W5 i BES2800 MCU Efficiency – co pozwala na optymalizację zużycia energii.

Zegarek oferuje funkcję 60-sekundowego Health Check-In, która umożliwia szybkie skanowanie siedmiu kluczowych parametrów zdrowotnych, w tym tętna, poziomu tlenu we krwi (SpO₂) i EKG. Zaawansowane czujniki pozwalają precyzyjnie analizować kondycję serca oraz ogólny stan organizmu. Dodatkowo funkcja 360 Mind and Body monitoruje zarówno aspekty fizyczne, jak i psychiczne użytkownika, dostarczając wskazówki dotyczące zarządzania stresem i emocjami.

OnePlus Watch 3 obsługuje ponad 100 trybów sportowych, a wbudowany podwójny GPS zapewnia precyzyjne śledzenie aktywności na świeżym powietrzu. Specjalne algorytmy analizują intensywność treningu i spalanie tłuszczu, dostarczając szczegółowych informacji o efektywności ćwiczeń.

Zegarek działa na najnowszym systemie Wear OS 5, oferując łatwe przełączanie między urządzeniami bez resetowania ustawień. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji Google, w tym Gmaila i Google Wallet. OnePlus Watch 3 może także służyć jako pilot do sterowania smartfonem, np. w aplikacjach TikTok i YouTube Shorts.

Zegarek wyróżnia się klasyczną, okrągłą konstrukcją ze stali nierdzewnej i tytanową ramką PVD. 1,5-calowy wyświetlacz LTPO pokryty szkłem szafirowym zapewnia trwałość i doskonałą widoczność. OnePlus Watch 3 spełnia normy MIL-STD-810H i ma certyfikaty IP68 oraz 5ATM, co czyni go odpornym na wodę i ekstremalne warunki.

OnePlus Watch 3 jest już dostępny w Polsce w cenie regularnej 1 499 PLN. Do 18 marca br. można go jednak kupić w promocyjnej cenie 1 299 PLN.