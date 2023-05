Alone in the Dark wraca z gwiazdą Stranger Things

W nadchodzącym Alone in the Dark gracze mogą wybrać między dwojgiem bohaterów, aby przeżyć tę klimatyczną historię z perspektywy Emily Hartwood lub Edwarda Carnby’ego. W celu powołania do życia tych dwóch znakomitych postaci, twórcy nawiązali współpracę ze znanymi aktorami: Jodie Comer (Obsesja Eve, Free Guy) oraz Davidem Harbourem (Stranger Things, Black Widow). Oboje użyczą bohaterom głosu, wyglądu i swoich umiejętności aktorskich. Gracz uzyska odmienne spojrzenie na tę samą historię, w zależności od tego, w kogo zdecyduje się wcielić. Oboje głównych bohaterów w akcji przedstawia nowe wideo, szczegółowo demonstrujące rozgrywkę.

Alone in the Darkpojawi się w sprzedaży już 25 października 2023 roku na platformy PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5 w wersji cyfrowej oraz pudełkowej.

Nie możesz się zdecydować, czujesz się jak uwięziony w nawiedzonym domu, gdzie każde drzwi dodają tylko więcej dezorientacji? Może zadajesz sobie pytania typu „Czy powinienem zamówić grę w przedsprzedaży?” lub „Jaki jest klimat tej przygody?”. Oto koniec twoich trosk, ponieważ mamy rozwiązanie, które wyznaczy drogę przez ciemność. Możesz już teraz pobrać grywalny prolog Alone in the Dark i osobiście sprawdzić, co gra ma do zaoferowania, bez spoilerów dotyczących głównej historii. Pobierz darmowy prolog z jednego z tych adresów: