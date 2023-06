TEST: Belkin BoostCharge Pro 4-Port GaN Charger 108W

Jeśli masz dużo gadżetów, na pewno doświadczyłeś jednego z bolesnych punktów związanych z dobrostanem. Prawie każdy z nich trzeba ładować. Do tego potrzebny jest przewód, zwykle własny zasilacz, a co za tym idzie i gniazdko. Jedna wtyczka do smartfona, jedna o dużej mocy do szybkiego ładowania laptopa, jedna do mniejszych rzeczy, takich jak etui słuchawek true wireless czy inteligentny zegarek. To wszystko zajmuje sporo gniazd na listwie zasilającej. I na szczęście ładowarka Belkin BoostCharge Pro 4-Port GaN Charger 108W rozwiązuje ten problem.

Po pierwsze, jest to ładowarka GaN, co oznacza, że wykorzystuje azotek galu, materiał, który wytwarza mniej ciepła – dzięki temu kostka mniej się nagrzewa, będąc nierzadko chłodniejszą w dotyku niż niektóre ładujące się smartfony. Jest do tego żaroodporna i niepalna oraz bardzo kompaktowa. Nie tylko zredukuje liczbę zajętych w domu gniazdek i pozwoli łatwiej i szybciej podłączać gadżety do ładowania, ale także zmniejszy liczbę ładowarek zabieranych w podróż do jednej, mierzącej nieco poniżej 10 cm na najdłuższej krawędzi.

Co istotne, wszystkie gadżety ładują się bardzo szybko, ponieważ Belkin mądrze dzieli moc na cztery porty. Dostępne są dwa porty USB-C i dwa porty USB-A, co jest prawie idealnym rozwiązaniem. Choć konkurencja często stawia na więcej portów USB-A, ja wolałbym, by producenci wybierali już w przewadze USB-C. Kompromisowe dwa porty USB-C w ładowarce Belkina dysponują łącznie 96 W mocy, co oznacza, że jeśli używasz portu umieszczonego po lewej stronie, będziesz mógł naładować od 0 do 50% swojego MacBooka Pro w 39 minut. Jeśli zdecydujesz się użyć obu portów USB-C, moc lewego zostanie obniżona do 65 W (nadal bardzo dużo), a prawy pozwoli na ładowanie z mocą 30 W (idealnie dla np. smartfona). W takim wariancie naładowanie od 0 do 50% iPhone’a 13 Pro Max zajmuje 21 minut. Na koniec dwa porty USB-A mają łącznie 12 W, a jeśli używasz tylko jednego, otrzymujesz pełne 12 W. Przydatne dla mniejszych gadżetów, jak chociażby wspomniane słuchawki.

Tym, co odróżnia tę ładowarkę od innych typu GaN dostępnych na rynku, jest to, że nie podłącza się jej bezpośrednio do ściany jak wtyczki. 2-metrowy, wytrzymały kabel zasilający można odłączyć od kostki, co ułatwia transport, a cztery gumowe nóżki na spodzie ładowarki zapewniają, że nie będzie się ślizgać, stawiając na biurku, skąd zagwarantuje prosty i efektowny dostęp, w przeciwieństwie do konieczności nurkowania pod blatem za każdym razem, gdy chce się podładować jakiś gadżet.

Na koniec mając tego typu ładowarkę, warto zamiast kupować kable OEM o nieznanej mocy, zainwestować również w odpowiedniejsze, których producent informuje, z jaką mocą ładują urządzenia. Tego typu kable również są np. w ofercie Belkina.

Specyfikacja