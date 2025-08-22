Ad image
Nanoleaf 4D V2 – nowa generacja kinowego podświetlenia telewizora

Podświetlanie nowej generacji

Nanoleaf zaprezentował Nanoleaf 4D V2– udoskonaloną wersję zestawu Screen Mirror i Lightstrip Kit, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej immersyjnych domowych seansach filmowych, serialowych i gamingowych.

Nowa odsłona oferuje przeprojektowaną taśmę świetlną i system kamery, które zapewniają bardziej precyzyjne odwzorowanie kolorów i wyraźniejsze odcienie bieli. Efekt? Jeszcze intensywniejsze światło i idealne dopasowanie barw do akcji na ekranie, co pozwala poczuć kinową atmosferę bez wychodzenia z domu.

Jedną z najważniejszych nowości jest taśma w układzie zygzakowym, która pozwala na szybszy i czystszy montaż na telewizorach do 65 cali – bez potrzeby stosowania narożnych uchwytów. Dzięki funkcji Smart Remapping użytkownik może przyciąć listwę do odpowiedniej długości, a system automatycznie dostosuje mapowanie efektów świetlnych do ekranu.

Dzięki technologii Sync+ Nanoleaf 4D V2 można zsynchronizować z innymi produktami marki – od nowej lampy podłogowej, przez panele Shapes & Blocks, aż po żarówki czy Lines. W ten sposób całe pomieszczenie zamienia się w spójne centrum wizualnych wrażeń, reagujących dynamicznie na to, co dzieje się na ekranie.

Sterowanie odbywa się przez Wi-Fi w aplikacji Nanoleaf, a 4D V2 jest kompatybilny z wszystkimi najważniejszymi ekosystemami smart home.

Nanoleaf 4D V2 jest już dostępny na stronie nanoleaf.me w cenie 100 EUR.

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
